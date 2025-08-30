Summer Camp 2025: un’estate indimenticabile per 820 bambini

Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2025 del Summer Camp organizzato dall'Asd Cuneoski2000 che ha accolto ben 820 bambini per nove intense settimane di sport, gioco e socialità.

L’associazione esprime enorme soddisfazione per i risultati raggiunti: la partecipazione record e il clima di gioia che ha caratterizzato ogni giornata confermano la bontà di un progetto che, anno dopo anno, si consolida come punto di riferimento per le famiglie e i giovani del territorio.

Uno degli ingredienti vincenti di questa edizione è stato senza dubbio lo staff tecnico, che ha saputo interpretare appieno la filosofia del Summer Camp, offrendo attività inclusive, coinvolgenti e calibrate sulle esigenze di ogni bambino. Grazie alla loro passione e professionalità, ogni partecipante ha potuto vivere esperienze nuove, crescere in autonomia e scoprire il valore dello stare insieme.

Per Cuneoski2000 iniziative di questo tipo sono fondamentali per l’aggregazione sociale: in un’epoca in cui i rapporti umani rischiano di essere sempre più virtuali, regalare ai bambini la possibilità di condividere giochi, sport e momenti di comunità ha un valore educativo e umano incalcolabile.

Con l’ultima giornata di festa, tra sorrisi e qualche inevitabile lacrima di commozione, si chiude un’estate che resterà nel cuore di tanti. Ma l’energia e l’entusiasmo respirati in queste settimane sono già il miglior carburante per pensare alla prossima edizione.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile il Summer Camp 2025. In primis alle famiglie che hanno creduto nel progetto e ai bambini e ragazzi che hanno reso speciale ogni singola giornata di Camp. Un ringraziamento particolare alle Associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita dell' evento, al Comune di Cuneo e alla Fondazione CRC per la sensibilità dimostrata verso le iniziative del tempo estate.

Le attività di Cuneoski2000 continuano; in programma, da ottobre, iniziative di ginnastica dolce per la terza età e ginnastica per adulti. Con l'evento di Halloween invece si darà il via alla prossima stagione sciistica.