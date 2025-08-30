"Grazie agli uomini del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Cuneo per la loro grande professionalità e umanità"

Riceviamo e pubblichiamo la lettere di Livio Barale e Gabriella Bonavia, titolari della Tabaccheria Le Chic (presso il centro Ipercoop di Cuneo), con cui ringraziano i Carabinieri per il lavoro svolto in seguito ad un furto subito all'interno del loro esercizio a fine maggio.

Con questa lettera vogliamo esprimere la nostra gratitudine al Nucleo Operativo dei Carabinieri di Cuneo, in particolare al luogotenente Tallone Gabriele, al Vicebrigadiere Flore Enrico e all'appuntato scelto Pepe Giuliano per la loro grande professionalità e umanità dimostrata. Durante la notte, dei malviventi, con azione mirata, si sono introdotti nella nostra Tabaccheria (situata dentro il centro commerciale Ipercoop di Cuneo), calandosi dal tetto e eludendo i sistemi di sorveglianza sono riusciti a aprire due cassaforti portando via effetti personali, denaro e numerose stecche di sigarette.

Un evento traumatico che ha segnato non solo noi personalmente ma anche la nostra attività, fatta di anni di lavoro e sacrifici. Quella notte durante il consueto giro di controllo, la suddetta pattuglia in servizio è riuscita a intercettare uno dei malviventi, mettendo a rischio la propria incolumità. Grazie a questo intervento è stata recuperata parte della refurtiva che per noi ha un valore enorme, non solo materiale, ma anche affettivo.

La loro professionalità e determinazione ci hanno profondamente colpito e sapere che sul territorio ci sono persone così dedite alla sicurezza e alla giustizia ci da forza e fiducia. Grazie di cuore.