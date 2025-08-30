Bra, domenica 31 agosto edizione straordinaria del Mercato della Terra

L’estate non è ancora finita e vi aspetta con i suoi colori e sapori a Bra. Domenica 31 agosto, torna eccezionalmente l’appuntamento con il Mercato della Terra (generalmente fissato alla terza domenica del mese).

Non cambiano però i capisaldi: si potrà fare acquisti, portando a casa cibi sani, locali, di qualità, frutto della nostra terra e di stagione, nonché a prezzi equi, presentati solo da chi produce quello che vende.

Munito della certificazione Slow Food, l’evento è sostenuto dal Comune di Bra, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra, che sposano i concetti di stagionalità e sostenibilità. La sostenibilità ambientale, la qualità degli alimenti e il benessere individuale sono alcune delle ragioni per riscoprire la stagionalità dei prodotti. Una scelta che porta con sé un diverso modello di agricoltura legato alle produzioni agroalimentari a km zero.

La selezione dei cibi da portare in tavola, nel pieno rispetto della stagionalità dei prodotti e adottando una dieta che faccia bene a noi e all’ambiente, operare quotidianamente piccole scelte consapevoli può tradursi non solo in un aumento della nostra qualità di vita, ma anche in benefici consistenti per l’ecosistema e la biodiversità.

Non resta che segnare in agenda l’orario e pure il luogo: dalle ore 8 alle ore 13, sotto l’ala di corso Garibaldi.