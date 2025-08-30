Castagnito festeggia la Madonna del Popolo 2025: tra arte, artigianato e vitigni resistenti

Un fine settimana di tradizione, cultura e comunità attende Castagnito con la Festa patronale della Madonna del Popolo, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre. L’evento, patrocinato dal Comune, unirà arte, artigianato, musica e momenti di riflessione dedicati al territorio e alle sue eccellenze.

Il programma prenderà il via sabato 6 settembre alle ore 10.00 con l’apertura della mostra di arte e artigianato locale presso la Madonna del Popolo, affiancata da un’esposizione di cartoline antiche e materiali dell’archivio storico comunale. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, i bambini potranno partecipare al giro in carrozza in piazza Cesare Battisti, mentre alle 17.00 la bocciofila ospiterà un pomeriggio di karaoke.

Il momento clou della giornata sarà in serata: alle 20.30 presso la Bocciofila di Castagnito si terrà infatti il Convegno “Nuova IGT Piemonte – Vitigni Resistenti”, moderato da Mario Deltetto e Luigi Allerino. Tra i relatori interverranno Giuseppe Dacomo, vice preside della Scuola Enologica di Alba, e Pierguido Ceste, produttore vinicolo di Govone, con il contributo giornalistico di Giancarlo Montaldo. La serata sarà occasione per un confronto con i produttori del settore e per l’assaggio di alcuni vini appartenenti a questa tipologia innovativa, che guarda alla sostenibilità e alla resistenza naturale delle viti.

La festa proseguirà domenica 7 settembre, sempre dalle ore 10.00, con la riapertura delle mostre e, nel pomeriggio, la caccia al tesoro nel centro storico organizzata dal progetto Giovani Energie. In serata, spazio alla tradizione religiosa con la processione alla Madonnina e la benedizione dei bambini, seguita da un momento di preghiera per Piergiorgio Frassati. La chiusura sarà affidata alla cultura: alle ore 21.00, presso il Teatro Sociale, la presentazione del libro I Trionfi del Roero di Piergiorgio Frassati, a cura del circolo giovanile di Castagnito.

Un programma ricco e variegato, che unisce fede, tradizione e innovazione, rendendo la patronale di Castagnito non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di incontro e valorizzazione del territorio.