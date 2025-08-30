Tutto pronto per “Fino all’Alba”, la grande Notte Bianca promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura

Tutto pronto per “Fino all’Alba”, la notte più lunga e attesa dell’estate albese. Sabato 6 settembre sei piazze, sei spazi unici per divertirsi con dj set, live show e animazioni. L’evento, gratuito e aperto a tutte le età, è promosso dall’Assessorato al Turismo e Cultura di Alba, con l’organizzazione e la direzione artistica dell’associazione WakeUp e da Wand.

Un grande spettacolo adatto a tutte le età e a tutti i gusti per cantare e ballare nella notte più lunga della città del tartufo bianco, con cui salutare la fine dell’estate e prepararsi al ritorno a scuola, in attesa di un grande autunno.

PIAZZA RISORGIMENTO (PIAZZA DEL DUOMO)

La piazza centrale, fulcro della vita amministrativa e religiosa della città sarà il palco musicale dei migliori dj del territorio con una maratona che spazierà dal reggaeton alla musica dance con il gran finale al ritmo di Dj Matrix, special guest della notte bianca “Fino all’alba”.

Ad aprire la serata, in collaborazione con Café do Dom saranno i dj Giò Podda, Ncl e Mala Fama.

Gioele (Gio) Podda é un giovane amatissimo e seguitissimo, promessa del nostro territorio, già resident al Caveau Club di Alba e figlio del noto DJ Ross, dj dell’ Ultimo Impero degli anni ’90.

Il collettivo Mala Fama non ha bisogno di presentazioni. Nato e cresciuto senza chiedere permesso dalla collaborazione dei dj Edoardo Hurbisch, e Nicholas Leon Argenti e del producer Alberto Gambino, che hanno deciso di trasformare una passione condivisa in qualcosa di concreto, raro e provocatorio, il progetto Mala Fama non é solo musica, né un semplice format: Mala Fama è una famiglia che crea soundscape che regalano vibrazioni che restano indelebili sulla pelle di chi li ascolta, é casa per chi cerca la propria voce nella musica e trova rifugio nel suono. È uno spazio in cui ogni beat è una presa di posizione, ogni drop una promessa di libertà con al primo posto il divertimento della gente attraverso la musica.

Nicolò Franco, in arte NCL, dj e producer italiano originario di Alba, è il capocannoniere che gioca in casa, Attivo da oltre 10 anni nella scena club, è stato resident DJ per anni al Caveau Club e attualmente lo è al Club 70 di Alba. Ha suonato in tutta Italia e all’estero su palchi importantissimi, come Collisioni Festival, Wake Up Festival, Street Parade di Genova, Zrce Beach (Croazia) oltre che nelle principali discoteche italiane, ha partecipato al Tour per Robe di Kappa nei punti vendita italiani, e a podcast come Bunker Radio (Alba) e Stanza Club (Milano). Produce musica urban, hip hop, trap, Miami bass, shatta e UK garage, con un sound riconoscibile e una forte identità visiva.

Ncl si esibirà con la voce del noto interprete, direttore creativo e coreografo della scena torinese e milanese Mars Nonchalance, alias Tiago Eloha Goulanin,

DJ Matrix, il cui vero nome è Matteo Schiavo, sarà il protagonista dell’attesissimo gran finale! Disc jockey, cantante e produttore discografico italiano di fama internazionale, diplomato in pianoforte, è conosciuto per la sua musica dance ed elettronica e un suono che unisce il pop alla musica elettronica attraverso successi popolarissimi come “Voglio tornare negli Anni ’90”, “Sarà perché ti amo”, “Courmayeur”, “Tu Vivi nell'aria”e ”La tipica ragazza italiana”. Nel 2004, ha formato il duo “Plug In” con DJ Shane, segnando l’inizio del suo percorso musicale con il singolo “Ragazza Elettrica”. Nel 2013 é il resident DJ all’Aquafan di Riccione, dove si esibisce con ospiti come Avicii, Martin Solveig, Gabry Ponte e Fabri Fibra. Di quell’anno è anche il successo di Voglio tornare negli Anni 90, brano realizzato in collaborazione con Paps’n’Skar e certificato disco di platino dalla FIMI.

Premiato come il dj più cliccato del web nel 2008, nel 2017 produce il tormentone estivo “Baila como el Papu” degli youtuber Gli Autogol, con la partecipazione di Alejandro “Papu” Gómez, certificato disco di platino, mentre durante la pandemia fonda insieme a Rudeejay l’evento “La Musica Non Si Ferma”, portando ogni sabato sera in diretta su Instagram e Twitch dei djset inizialmente da casa e successivamente da alcuni locali con dj noti, tra cui Dj Antoine, Merk & Kremont.

Ormai conosciuto e apprezzato in tutta Italia, collabora tra gli altri con Gabry Ponte per un percorso musicale sempre più in crescita.

PIAZZA MICHELE FERRERO

La piazza salotto degli albesi, piazza Michele Ferrero, al cospetto di “Alba” la mastodontica scultura di Valerio Berruti, sarà il teatro del Radio Alba Festival e de “La Bela Trifolera”.

Il festival inizierà ufficialmente alle 20.30 con la consegna del premio Antonella e Alberto Levi che nasce per sostenere l’attività di un personaggio o un gruppo in grado di distinguersi per il proprio impegno nella zona di Langhe, Roero e Monferrato.

Da un premio all’altro con la consegna del riconoscimento del progetto “Off the wall”, realizzato da Cvk e Be street, con il sostegno della Fondazione CRC.

Alle 21 spazio alla bellezza con il via al concorso La Bela Trifolera, che affonda le sue radici nel lontano 1949 quando, abbinato alla sfilata dei carri allegorici dei paesi delle Langhe e del Roero, la novità attirò grandi consensi e fece sfavillare la luce albese, é ancora oggi un evento incredibilmente seguito durante la Fiera del Tartufo.

Oggi il concorso è rinato collegandosi al folklore della Giostra delle Cento Torri. A contendersi il titolo saranno i nove borghi cittadini, il Gruppo Storico e gli Sbandieratori e Musici Città di Alba. Al termine della sfilata, la giuria proclamerà le tre vincitrici che riceveranno le fasce di Bela Trifolera 2025, la ragazza che meglio saprà incarnare i valori e lo spirito della tradizione albese, Miss Radio Alba, la testimonial ufficiale dell'emittente per l'annata 2025/2026 e Miss Comuni Fioriti, la rappresentante che parteciperà al Meeting Nazionale Comuni Fioriti 2025 di Soverzene (BL) il 13 e 14 settembre. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali social della Giostra delle Cento Torri e di Radio Alba.

Un evento goliardico in cui la simpatia e l’allegria la fanno da padrone, allietato dalla musica del cantautore albese Max Marello. Madrina d’eccezione sarà Teresa Fessia, la Bela Trifolera 1966, che incoronerà la nuova miss che succederà a Elena Gennero del Borgo San Lorenzo.

Chiusa la sfilata, nell’attesa che i giudici eleggano la miss, si ballerà con il resident dj di Radio Alba DJ BRANX in MOLLAMI Live Party, uno show, un format, solo GOOD MUSIC in collaborazione con BE-STREET Crew , WRAPdZONA & HI-LANGHE.

PIAZZA SAN FRANCESCO

La grande novità dell’edizione 2025 del Festival di Radio Alba sarà una seconda location, piazza San Francesco con il palco OFF THE WALLS 2.0 un progetto di Associazione Culturale BE-STREET, Cinemavekkio e il sostegno di Radio Alba con il contributo di FONDAZIONE CRC.

Giovani Talenti che dalle 18.30, fuori dalle mura dei social, dei blocchi emotivi e nuovamente in piazza a costruire una rete sociale reale, si esibiranno su un palco a loro completa disposizione.

A intrattenere il pubblico della piazza, teatro di uno degli aperitivi più affollati della città, saranno Gillet, Metis, Videda, Shudew, Omega e Laio con la possibilità di numerose sorprese durante la serata.

PIAZZA GARIBALDI

A due passi da piazza San Francesco, la porta del centro storico, piazza Garibaldi, sarà il teatro di uno degli show più travolgenti e attesi della notte bianca “Fino all’Alba”.

La Sciarada Party Rock, band con base a Bra, è sinonimo di festa e coinvolgimento: un mix esplosivo di hit italiane e internazionali, dagli anni ’80 e ’90 fino ai successi più recenti.

Ogni brano viene riarrangiato con un tocco moderno e fresco, perfetto per una serata ballabile e allegra in piazza, mantenendo l’anima originale che ha reso queste canzoni immortali.

Con la Sciarada Party Rock si balla da 0 a 99 anni con ritmi esplosivi e hit da cantare a squarciagola.

PIAZZA PERTINACE (PIAZZA SAN GIOVANNI)

Piazza Pertinace, per gli albesi Piazza San Giovanni, si sdoppierà con il dj set di Cigno Dj, al secolo Francesco Cignetti, producer albese, resident dj di Club 70, in collaborazione con Sangiovanni e Divina Wine Bar e il live “ Storie e canzoni dell'Ammore” dell’amatissimo duo Selz & Pepper, che torna ad Alba grazie alla collaborazione con il locale “Sempre in Bolla”.

PIAZZA FALCONE

Dalla visione del cocktail restaurant Hemingway prende vita un concerto da non perdere con la Ludwig rock band, una cover band rock energica e coinvolgente composta da Matteo Ricordo (batterista con esperienza pluriennale nella scena londinese ed italiana), Simone Fiorito, (chitarrista solista dal gusto funk/garage dai toni caldi ed un innato spirito rock and roll), Gianluca Bombardieri (cantante con esperienza radicata nell'ambito rock'n'roll, folk e blues), e Marika Rupil (bassista professionista con un passato londinese e partecipazioni in gruppi italiani affermati). La band nasce nel 2023 con l’obiettivo di riproporre i i brani più iconici che hanno caratterizzato la scena rock/indie/garage/pop UK e USA dagli anni '90 sino ad oggi con qualche riferimento agli anni '80.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Assessore al Turismo Caterina Pasini dichiarano: «La Notte Bianca è un appuntamento che la Città di Alba da qualche anno riconferma volentieri come momento conclusivo di una stagione estiva densa di eventi. È sicuramente una delle notti più divertenti dell’anno, dedicata a tutte le età, un’occasione per festeggiare insieme la fine dell’estate, da quest’anno in concomitanza anche con il Radio Alba Festival. In moltissimi attenderanno, come è ormai tradizione albese, l’incoronazione della Bela Trifolera; il concorso fu ideato e promosso da un giovane Guido Sacerdote, talent scout e produttore esecutivo di programmi Rai di enorme successo, cittadino illustre al quale abbiamo intitolato la nostra arena estiva. Auguriamo a tutti quanti un buon divertimento».

Il presidente dell’associazione WakeUp, Graziano Gabbio con l’executive manager Enrico Borgna e il direttore artistico Valentina Moretto aggiungono: «Siamo orgogliosi di proporre alla Città “fino all’Alba” 2025, la notte bianca che, per la quarta edizione è targata WakeUp e Wand events. Quest’anno, saranno ben sei le piazze interessate dagli eventi, per garantire una più ampia diffusione di pubblico e una straordinaria varietà di stili e generi musicali per accontentare tutto il pubblico. Non mancheranno le sorprese! Ringraziamo il Comune per la fiducia e la disponibilità organizzativa e tutti partner, in particolar modo la Giostra delle Cento Torri che porterà nella Notte Bianca l’evento della Bela Trifolera e Radio Alba, media partner ufficiale e organizzatrice dell’omonimo festival che arricchisce il palinsesto della Notte Bianca».