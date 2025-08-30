Pulizia e decoro ad Alba: "L'Amministrazione interviene solo dopo le proteste dei cittadini"

Apprendiamo dal comunicato del Comune che, a partire dal 1° settembre, prenderà avvio un’operazione straordinaria di diserbo meccanico su marciapiedi e cordoli.

Accolgo con favore qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione della città, ma non posso non sottolineare due aspetti fondamentali: la tardività e la straordinarietà di queste azioni.

“Non è accettabile che il Comune intervenga solo dopo settimane di lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini – e dopo che io stesso ho sollevato pubblicamente il problema a metà agosto”, dichiara il consigliere Lorenzo Barbero. “Un’Amministrazione seria non aspetta che la città sia invasa dalle erbacce per programmare un ‘intervento straordinario’, ma garantisce una manutenzione regolare e continua”.

C’è poi un altro aspetto da sottolineare: durante la campagna elettorale questa Amministrazione ha più volte parlato del benessere dei residenti, promettendo una città vivibile e curata. La realtà, però, racconta altro. “Se nel mese di agosto – quando Alba è vissuta soprattutto dai residenti – la città viene lasciata nel degrado e gli interventi partono solo a settembre, con l’arrivo dei turisti, significa che i cittadini non sono davvero al centro delle attenzioni del Sindaco. Ancora una volta si privilegia l’immagine verso l’esterno, mentre chi abita Alba tutto l’anno si ritrova a convivere con incuria e abbandono”, aggiunge Barbero.

La pulizia dei marciapiedi e il taglio dell’erba non possono essere considerati “sperimentazioni” o azioni eccezionali, ma rientrano nei servizi essenziali per il decoro urbano, la sicurezza stradale e la qualità della vita. “Chiamare ‘straordinario’ ciò che dovrebbe essere ordinario è la dimostrazione che l’Amministrazione non ha ancora una pianificazione seria e strutturata”.

“Alba e i suoi abitanti meritano una città curata e ordinata, non annunci tardivi che sanno di rincorsa”, conclude Barbero.