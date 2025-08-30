"Ambiente lavorativo meraviglioso, cordiale e appassionato": i genitori di Noemi ringraziano il personale del Regina Montis Regalis di Mondovì

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei genitori della piccola Noemi, nata a Ferragosto a Mondovì, attraverso la quale elogiano e ringraziano il personale del Regina Montis Regalis.

"15 agosto 2025... È stato uno dei giorni più belli della nostra vita perché siamo diventati genitori della piccola Noemi.

La gioia per la nascita della nostra bimba era alle stelle ma è stata accompagnata da un senso di appagamento e gratitudine inimmaginabili per l'ospitalità ricevuta.

Ci siamo recati all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì inizialmente per comodità essendo molto vicino a noi, ma anche perché è una struttura nuova e molto valida sotto diversi punti di vista.

Durante tutto il travaglio e soprattutto i giorni successivi durante la degenza in reparto, si sono alternate una serie di figure professionali: medici, ostetriche, infermiere del reparto di ginecologia e ostetricia e del nido, OSS, al personale delle pulizie e quello che si occupa della distribuzione dei pasti.

Non avremmo mai pensato di poter trovare un equipe e un'ambiente lavorativo così meraviglioso, cordiale e appassionato. Ognuno di loro, con una dolcezza infinita, ci ha accompagnato per tutto il tempo della degenza sempre con attenzione e dedizione per il proprio lavoro. Abbiamo incontrato persone così umane e così tenere che ci è sembrato di essere circondati da moltissime mamme premurose. Ognuno di loro aveva sempre una parola dolce e di conforto ad ogni ora del giorno e della notte chiedendoci se avessimo bisogno di aiuto e precisando di non esitare a chiamare per qualunque ragione.

Ci siamo sentiti così felici e così appagati di aver conosciuto tutte queste persone meravigliose che volevamo trovare un modo per ringraziarle tutte, sapendo perfettamente che questo non potrà mai ripagare la serenità che ci hanno fatto vivere durante la nascita e la permanenza in ospedale della nostra piccola Noemi.

Grazie mille a tutti! Sceglieremmo altre mille volte l'ospedale di Mondovì e la loro equipe preparata ed incredibile!"





I genitori di Noemi"