 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 30 agosto 2025, 10:56

Calcio Serie C, il Bra di Nisticò sfida il Perugia per la prima casalinga: "Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo"

Alle 18 il fischio d'inizio a Sestri Levante. Nisticò alla vigilia: "Un centinaio di tifosi braidesi qui a Sestri, speriamo di farli felici perchè il momento più bello è sempre al 90° quando gioiamo insieme a loro"

Mister Fabio Nisticò (foto - pagina fb ac bra)

Mister Fabio Nisticò (foto - pagina fb ac bra)

Debutto casalingo per il Bra nella Serie C Sky Wifi 2025. I giallorossi scenderanno in campo nel pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18, allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante per affrontare il blasonato Perugia.

Positive per impatto e prestazione ma negative nel risultato le due prime sfide ufficiali stagionali, terminate con le sconfitte contro Arezzo (1-2 in Coppa ) e Sambenedettese (0-1 all'esordio in campionato). I ragazzi di Fabio Nisticò vanno a caccia di conferme e punti per muovere la classifica.

Mister Nisticò alla vigilia (dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa dell'AC Bra): "Un'altra partita difficilissima ma sappiamo bene che lo sono tutte. Guardando i risultati della prima giornata abbiamo visto che su ogni campo si è combattuto, non ci sono grandi differenze tra le squadre. In ogni gara dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo per cercare di fare punti e muovere la classifica.  Le prime partite stagionali ufficiali sono state due palestre di vita importanti. L'Arezzo lotterà per il salto di categoria, mentre a San Benedetto abbiamo trovato un ambiente molto caldo, quindi ci siamo allenati a determinate situazioni. Ora siamo alla prova del nove. In casa nostra dobbiamo fare capire che siamo qui non per fare numero ma per centrare il nostro obiettivo che è la salvezza. Sono convinto che ci saranno un centinaio di braidesi qui a Sestri, speriamo di farli felici perchè il momento più bello è sempre al 90° quando gioiamo insieme a loro". 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium