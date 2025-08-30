Calcio Serie C, il Bra di Nisticò sfida il Perugia per la prima casalinga: "Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo"

Debutto casalingo per il Bra nella Serie C Sky Wifi 2025. I giallorossi scenderanno in campo nel pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18, allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante per affrontare il blasonato Perugia.

Positive per impatto e prestazione ma negative nel risultato le due prime sfide ufficiali stagionali, terminate con le sconfitte contro Arezzo (1-2 in Coppa ) e Sambenedettese (0-1 all'esordio in campionato). I ragazzi di Fabio Nisticò vanno a caccia di conferme e punti per muovere la classifica.

Mister Nisticò alla vigilia (dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa dell'AC Bra): "Un'altra partita difficilissima ma sappiamo bene che lo sono tutte. Guardando i risultati della prima giornata abbiamo visto che su ogni campo si è combattuto, non ci sono grandi differenze tra le squadre. In ogni gara dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo per cercare di fare punti e muovere la classifica. Le prime partite stagionali ufficiali sono state due palestre di vita importanti. L'Arezzo lotterà per il salto di categoria, mentre a San Benedetto abbiamo trovato un ambiente molto caldo, quindi ci siamo allenati a determinate situazioni. Ora siamo alla prova del nove. In casa nostra dobbiamo fare capire che siamo qui non per fare numero ma per centrare il nostro obiettivo che è la salvezza. Sono convinto che ci saranno un centinaio di braidesi qui a Sestri, speriamo di farli felici perchè il momento più bello è sempre al 90° quando gioiamo insieme a loro".