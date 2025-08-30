Pallapugno: alla San Leonardo la Coppa Italia Esordienti

La Coppa Italia Esordienti è della San Leonardo: nella finale di Imperia la quadretta di Tommaso Lanteri s'impone 4-7 sul Ricca di Andrea Quazzo, dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sul tre pari. I ragazzi sono stati premiati dalla vicepresidente della Fipap, Stefania Toselli, affiancata dalla consigliera Giulia Liboà.



Esordienti - Finale

Ricca-San Leonardo 4-7



RICCA : Andrea Quazzo, Francesco Merenda, Achille Marchisio, Celeste Nada, Samuele Bertola, Sebastian Noè. Dt: Matteo Biestro.

SAN LEONARDO : Tommaso Lanteri, Samuele Gandolfi, Samuele Semeria, Diego Rovere, Samuele Rosso. Dt: Claudio Motosso.

ARBITRI : Davide Grosso e Massimo Ardenti.