La Coppa Italia Esordienti è della San Leonardo: nella finale di Imperia la quadretta di Tommaso Lanteri s'impone 4-7 sul Ricca di Andrea Quazzo, dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sul tre pari. I ragazzi sono stati premiati dalla vicepresidente della Fipap, Stefania Toselli, affiancata dalla consigliera Giulia Liboà.
Esordienti - Finale
Ricca-San Leonardo 4-7
RICCA: Andrea Quazzo, Francesco Merenda, Achille Marchisio, Celeste Nada, Samuele Bertola, Sebastian Noè. Dt: Matteo Biestro.
SAN LEONARDO: Tommaso Lanteri, Samuele Gandolfi, Samuele Semeria, Diego Rovere, Samuele Rosso. Dt: Claudio Motosso.
ARBITRI: Davide Grosso e Massimo Ardenti.
Sport | 30 agosto 2025, 08:33
Pallapugno: alla San Leonardo la Coppa Italia Esordienti
Nella finale di Imperia la quadretta di Tommaso Lanteri s'impone 4-7 sul Ricca di Andrea Quazzo
