Pallapugno: il Marchisio Nocciole Cortemilia vince la Coppa Italia

Marchisio Nocciole Cortemilia concede il bis. La Coppa Italia vola per il secondo anno consecutivo nella capitale della nocciola più buona del mondo grazie a una prestazione convincente di Massimo Vacchetto, che conquista la settima coccarda tricolore a eguagliare il numero degli scudetti vinti, ben supportato da Giulio Cane, Francesco Rivetti e Marco Parussa che mettono sotto l'Alta Langa, scesa in campo a Imperia con Enrico Parussa, Roberto Corino, Lorenzo Bolla e Filippo Nimot.

Dopo l'1-1 iniziale, la quadretta gialloverde gestisce con maggior bravura le condizioni critiche dettate dal forte vento, andando in vantaggio 5-1 e 6-2, prima del 7-3 al riposo. Nella ripresa il Marchisio Nocciole Cortemilia continua a giocare di forza, non concedendo giochi agli avversari per l'11-3 finale.