Ucraina, ex presidente Parlamento ucciso in una sparatoria

(Adnkronos) - Andryi Parubyi, già presidente del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, è stato ucciso nel corso di una sparatoria a Leopoli. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X, citando il ministro degli Interni Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko. "Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nell'indagine e nella ricerca dell'assassino", aggiunge Zelensky. 

In mattinata la Polizia Nazionale aveva dichiarato che una figura politica era stata assassinata dopo una sparatoria nella città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale. 

