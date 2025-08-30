Calcio: Milan e Inter sono le finaliste del torneo “Alba dei Campioni” Under 16

Le due semifinali di venerdì 29 agosto all’ ”Augusto Manzo” di Alba hanno decretato le squadre che oggi disputeranno la finale della quarta edizione del torneo di calcio “Alba dei Campioni” riservato alla categoria Under 16.

Il Milan, pur soffrendo, ha avuto ragione in rimonta della Lazio nella prima delle due gare, a cui ha assistito un numeroso e caloroso pubblico. In svantaggio 0-1 alla fine del primo tempo (gol di Ricci per i laziali) i rossoneri hanno reagito nella ripresa, pareggiando con De Nicola e realizzando con Esposti il gol decisivo per la qualificazione. Lasciano dunque a testa alta il torneo i vincitori dell’edizione 2024, con i rossoneri di Marco Parolo che si andranno a giocare un’importante chance nella finalissima.

Appassionante anche la seconda semifinale, che vedeva di fronte l’Inter e la lanciatissima Atalanta, ancora imbattuta e con uno score di marcature impressionante, con 11 reti fatte e nessuna subita. Dopo una fase iniziale di equilibrio, l’Inter passava in vantaggio grazie ad uno svarione difensivo, con una marcatura del centravanti Castellarin. Vani i tentativi di pareggiare degli atalantini e il primo tempo si chiudeva con i nerazzurri interisti in vantaggio. Ad inizio ripresa l’Atalanta impattava su calcio di rigore, con il capitano Cappellato, ma pochi minuti dopo, sempre su penalty, era Pietro Omini a riportare avanti l’Inter, che nel proseguimento sprecava numerose occasioni per mettere al sicuro il risultato, con un’ Atalanta via via più spenta.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 agosto, alle ore 17, allo stadio “Augusto Manzo” di Alba, si disputerà dunque un intrigante “Derby della Madonnina” in chiave Under 16, per la conquista del prestigioso trofeo.

Ricordiamo che il torneo, organizzato dalla Fondazione “Vialli e Mauro” in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 è patrocinato dai comuni di Cuneo e Alba, dalla Regione Piemonte ed è supportato dalla Fondazione CRC, con il prezioso contributo delle società Albese 1917, Area Calcio Alba Roero e Stella Maris.

Il fine è contribuire a sostenere l’Istituto Candiolo – IRCCS per l’acquisto di nuovi endoscopi, migliorando la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dei pazienti.