Anatomia in 3D: Alba diventa il centro della della formazione medica con oltre 80 esperti internazionali

Alba si prepara a diventare, dall’1 al 6 settembre, un punto di riferimento internazionale per la formazione medica. Nella sede della Fondazione Ferrero si terrà infatti il primo corso europeo dell’EHNS Academy, promosso dalla European Head and Neck Society con il sostegno di importanti enti nazionali e locali, tra cui AIOCC, Università di Torino, Fondazione CRC, Fondazione Banca d’Alba e ASL CN2.

Sarà una settimana di studio e confronto dedicata all’anatomia del distretto testa-collo, con un approccio multidisciplinare che metterà a dialogo radiologia, chirurgia e patologia. Un’esperienza inedita, che unisce didattica avanzata e nuove tecnologie, per preparare i giovani specialisti a un futuro in cui la realtà aumentata e l’integrazione delle immagini guideranno interventi sempre meno invasivi.

Oltre 80 esperti internazionali, provenienti da più di dieci Paesi, si alterneranno tra lezioni frontali, analisi radiologiche avanzate, ricostruzioni patologiche e dissezioni chirurgiche proiettate in 3D su maxi-schermo. In totale, 200 partecipanti da tutta Europa vivranno un percorso immersivo che permetterà di osservare da vicino strutture anatomiche complesse e tecniche operatorie di ultima generazione.

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di creare una rete europea stabile di formazione e ricerca, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più efficaci contro i tumori della testa e del collo, che in Europa rappresentano il settimo cancro più diffuso e in Italia registrano oltre 9.000 nuovi casi ogni anno.

Per il professor Giovanni Succo, presidente della European Head and Neck Society fino al 2027, si tratta di una tappa fondamentale: Alba e Verduno, con il loro ospedale attrezzato per la chirurgia più innovativa, diventano così luoghi simbolo di un percorso che unisce scienza, tecnologia e formazione al servizio delle nuove generazioni di medici.