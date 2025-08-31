Festa della Lega a Pian del Re: le parole dei protagonisti tra passato e futuro

Dalla giornata di ieri alle sorgenti del Po a Pian del Re, che rievoca i tempi passati, si evince un comune denominatore da parte della Lega Salvini Piemonte: “Le origini come basi per il prossimo futuro”. La manifestazione è stata l’occasione per conoscere le considerazioni dei vari protagonisti politici di partito accorsi ai piedi del Monviso.

ROBERTO CALDEROLI (MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE REPUBBLICA ITALIANA)

Era dal settembre 1996 che non si veniva più qui alle sorgenti del Po. È un ritornare agli inizi...

"Non ho mai mancato il momento di venire tutti gli anni alla fonte del Monviso. Per me è una tradizione rispettata. Ogni anno è un passo in avanti rispetto all’autonomia. Qui nasce l’autonomia con la fonte del Po e ci saranno delle scadenze a settembre su queste tematiche, partendo dalle prime quattro pre-intese con le quattro regioni richiedenti (Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto), con una parte dell’autonomia differenziata e finalmente anche il federalismo fiscale” .

Siamo in montagna e proprio lei ha promosso il “Decreto Montagna”.

“È una legge che ha visto l’approvazione prima della Camera, poi del Senato e ora ritorna per la terza e ultima lettura. Penso che nei primi quindici giorni di settembre vi sarà l’approvazione definitiva. 200 milioni di stanziamenti, con una definizione dei beneficiari. Non esiste al mondo che dal fondo della montagna arrivino risorse per Roma, Bologna e Reggio Calabria o Palermo. I soldi arriveranno solo in montagna e tanti aiuti a partire dalla sanità, alla scuola, dalla famiglia all’impresa. La definizione delle professioni è una norma che chiuderà il capitolo della diatriba sulla caccia nei valichi di montagna e che finalmente limiterà questo divieto alle sole specie migratorie e non a tutta la fauna attesa dai nostri cacciatori ".

Capitolo sicurezza

“La sicurezza è sempre sotto la nostra attenzione, il nostro ‘mantra’ è che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare, perché da lì partono tanti problemi relativi alla sicurezza del paese. Sostenendo le Forze dell’ordine si spera di rendere le nostre città più sicure, augurandoci di non trovare sindaci progressisti che preferiscono stare vicino a Caino piuttosto che ad Abele ”.

La Lega auspica l’ “elettorabilità” delle province, che vengano cioè rielette le province tramite voto popolare.

“Sono due anni e mezzo che combatto per questo. Prima avevo convinto il Centro Destra, poi la Meloni mi ha chiesto di portare anche altri partiti AVS (Alleanza Verdi e Sinistra), Calenda e il PD. Sono riflessivi anche i Cinque Stelle e la Meloni spera di mettere tutti d’accordo. Speri si torni a votare presidente e consiglio provinciale, in modo che l’ente Provincia torni ad occuparsi delle strade che ne hanno bisogno, delle scuole di secondo grado, della caccia e di tutto ciò che un tempo funzionava”.

GIORGIO BERGESIO (SENATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE COMUNALE DI FOSSANO)

“Un evento importante fondamentale. Un popolo senza storia, è un popolo senza memoria. E un popolo senza memoria non avrà futuro. Noi della Lega vogliamo avere un futuro. Siamo ripartiti dalle radici, occupandoci di temi fondamentali: dall’autonomia alla pace, dalla sicurezza alle infrastrutture, che stiamo realizzando e abbiamo realizzato in Provincia di Cuneo, all’agricoltura e alla difesa. Dal nuovo ddl sulla montagna, al tema di sviluppo delle aree marginali montane. Dobbiamo infatti continuare ad aiutare e sostenere la montagna".

LUIGI GENESIO ICARDI (PRESIDENTE DI COMMISSIONE REGIONALE DELLA SANITA’, CONSIGLIERE REGIONALE LEGA SALVINI) ​

“Dal punto di vista della sanità piemontese sono molto contento che la “Giunta Cirio 2” porti avanti tutti quei progetti che sono stati iniziati e in gran parte già realizzati dalla precedente Giunta a trazione Lega. Ad esempio il piano di edilizia sanitaria sta proseguendo e mi auguro che si possa concludere per vedere nuovi ospedali al più presto, così come il piano socio-sanitario che a settembre tratteremo in Consiglio ed è importante che sia presidiato da noi. Non vogliamo chiudere gli ospedali, il pronto soccorso, vogliamo assicurare gli ambulatori di montagna, il medico di medicina generale nelle aree disagiate e vigileremo sotto questo punto di vista. La Lega deve tornare ad essere il sindacato del Nord, a difesa delle nostre popolazioni sobrie e laboriose che chiedono solo di lavorare senza troppi intoppi e noi vogliamo porci in quest’ottica per garantire la nostra gente”.

RICCARDO MOLINARI (SEGRETARIO REGIONALE LEGA, DEPUTATO ALLA CAMERA)

"Quest’anno la Lega è tornata al Pian del Re, alle sorgenti del Po, in un momento altamente identitario e politico. Qui si ricordano le origini della Lega e la missione, cioè portare maggior potere ai territori, maggiori competenze e risorse nel nostro Piemonte, ma anche di confrontarsi sulle sfide dei prossimi mesi, portando incentivi per insegnanti, professionisti, medici, per vivere in questi territori. Dopo l’approvazione in Umbria e Marche, vogliamo riconoscere le zone agronomiche speciali anche in Piemonte, in particolare per i territori di confine e poi c’è la grande battaglia dell’autonomia con obiettivo di chiudere le intese con le quattro regioni, tra cui il Piemonte”.

GIANNA GANCIA (ESPONENTE LEGA SALVINI, EX EUROPARLAMENTARE ED EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO)

“Le origini sono di quando è nata la Lega, ma le origini del federalismo sono ben ancorate nel nostro passato e le portiamo avanti per il futuro. Einaudi era un convinto federalista, noi ci siamo sempre riuniti per parlare di autonomia, sappiamo che è una sfida difficile, ma non molliamo. Sappiamo che le tasse dei cittadini sono i soldi pubblici e devono essere spesi bene. Con il federalismo ci sarà la responsabilità di chi spende i soldi del cittadino”.

PAOLO DEMARCHI (VICE SEGRETARIO REGIONALE LEGA)

“Bella giornata qui a Pian del Re, con molta partecipazione, con il ministro Calderoli, il capogruppo della Camera dei deputati Molinari, tanti rappresentanti, tanti sindaci e rappresentanti locali. Abbiamo ripercorso un po’ i programmi della Lega, cercando di dare un futuro per il Governo di questo paese”.