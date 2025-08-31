Coppa Italia Eccellenza: Monregale-Fossano 0-2; Il commento dei tecnici Magliano e Fresia (VIDEO)

Il Fossano avanza in Coppa Italia d'Eccellenza. La squadra di mister Fresia vince anche la gara di ritorno contro la Monregale, questa volta per 0-2 e stacca il pass per gli ottavi del trofeo iridato. Fossano in crescita e che ha messo in campo maggiori qualità tecniche, al cospetto di una Monregale volenterosa, ma che ha bisogno ancora di migliorare in tutti i fondamentali.

Tutte nella ripresa le reti che hanno deciso il match. Al 55° ha aperto le marcature Specchia, mentre al 79° ha chiuso i giochi uno spumeggiante Gironda. Al termine di una gara a tratti nervosa abbiamo raccolto le impressioni dei due allenatori. Ecco il commento del tecnico della Monregale Michele Magliano:

Molto soddisfatto mister Paolo Fresia (Fossano). La sua squadra ha messo in bella vista ottime doti tecniche, condite dal costante pressing e da un ordinato fraseggio di gioco. Dal mercato, inoltre, giungono notizie positive. Da qualche giorno, infatti, la squadra può contare su un rinforzo di grande spessore come quello del centrocampista trentaquattrenne, ex nazionale under 21, Fausto Rossi. Questo il commento del tecnico del Fossano: