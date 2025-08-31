Coppa Italia Serie D: l’Asti passa il turno ai rigori sul campo del Saluzzo

Saluzzo 1-1 Asti (4-6 d.c.r.) 17’ Valenti (S), 45’ Catania (A)
Prima ufficiale della stagione positiva per l’Asti, che supera il turno preliminare di Coppa Italia al “Damiano” di Saluzzo dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari la gara si era chiusa sull’1-1: al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Valenti – ex numero 9 biancorosso – ha risposto allo scadere del primo tempo Gioacchino Catania, il nuovo centravanti dell’Asti.
Per i ragazzi di mister Cascino, alla prima panchina ufficiale, è stato il battesimo di una stagione che si preannuncia di grande rinnovamento: la rosa infatti è stata quasi interamente rivoluzionata in estate, con oltre il 90% dei giocatori cambiati rispetto allo scorso anno.
Dal dischetto è poi arrivata la qualificazione: decisivo l’errore di Di Lernia del Saluzzo, che ha permesso ai biancorossi di accedere ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia.
Per l’Asti questo debutto rappresenta un antipasto di campionato: tra esattamente una settimana, domenica 7 settembre alle ore 15, i galletti saranno impegnati nella prima giornata di Serie D, in trasferta sul campo del Gozzano.
Il tabellino del match
Terna arbitrale: Matteo Santinelli (Bergamo), Luca Rizzo (Pinerolo), Domenico Manzari (Torino)
A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma (92’ Bova), Gjura, Bresciani (70’ Mancini), Gatto, Catania (79’ Lugli), Ortolano (60’ Vanegas), Soplantai, Pisciotta (60’ Ferrari), Garcia
A disposizione: Costantino, Isoldi, Lugli, Ferrari, Mana, Vanegas, Bova, Erbini, Mancini
Mister: Camillo Cascino
Saluzzo: Berro, Gjergji (79’ Lungu), Naso, Di Lernia, Rivoira, Conrotto, Lovaglio (68’ Gonella), Faridi, Valenti (56’ Dos Santos), Maugeri (35’ Mosca), Kone (79’ Magnaldi)
A disposizione: Vespier, Magnaldi, Mosca, Ravera, Shita, Becchio, Dos Santos, Lungu, Gonella
Allenatore: Giuseppe Cacciatore
Marcatori: 17’ Valenti, 45’ Catania
Ammoniti: 25’ Ortolano, 27’ Ropolo, 37’ Conrotto, 51’ Catania
Espulsi:
Recupero: 1’ (1t), 5’ (2t)
Rigori:
A.S.D. Asti: Lugli (), Soplantai (),
Gatto (), Vanegas (), Bova ()
Saluzzo: Rivoira (), Di Lernia (),
Dos Santos (), Mosca ()