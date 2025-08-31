Dal Belgio alle Langhe per il torneo di tennis delle Città Gemelle: vince Alba, ma soprattutto l'inclusività

Una giornata all'insegna dello sport, dell'inclusione e dell'amicizia. Ieri sabato 30 agosto 2025, presso il Tennis Club di San Cassiano si è tenuta la terza edizione del Torneo di Tennis delle Città Gemelle, che ha visto la sfida tra gli atleti di Alba e Arlon (Belgio). Il torneo è nato per celebrare i vent’anni di gemellaggio tra le due città, ma è continuato anche gli anni successivi ed è organizzato dall’Assessorato ai Gemellaggi, del Comitato di gemellaggio Alba-Arlon e dall’Associazione Li.Sport, con il contributo della Fondazione CRC.

Caratteristica del torneo è l’inclusività, infatti esso vede la partecipazione di atleti disabili alla competizione. Il Rotary Club di Alba, sempre attento a promuovere iniziative che sostengano il legame europeo, partecipa all’iniziativa come sponsor, avendo creato nel 2023 una coppa personalizzata che viene conservata per un anno dal vincitore dell’edizione corrente. Il trofeo è stato realizzato in ceramica dall’artista savonese Luana Lenzi, membro attivo del “Circolo Artisti della Ceramica” di Albisola Marina, che ha sintetizzato il concetto di gemellaggio e di unione attraverso l’immagine dei personaggi che si tengono per mano e i simboli della città di Alba e del Rotary. Il Rotary Club Alba ha presenziato al torneo con una delegazione composta dai soci Ezio Porro e Raffaella Witzel. Il torneo quest’anno ha visto vincitrice la squadra di casa albese e la premiazione è stata fatta dal consigliere regionale Daniele Sobrero, alla presenza dei dirigenti della fondazione CRC, finanziatrice del progetto. È stata una magnifica occasione per rinsaldare i rapporti tra le due città, in una giornata all’insegna dell’amicizia e dello sport.