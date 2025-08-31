L’Inter trionfa ai rigori nel derby contro il Milan nel torneo “Alba dei Campioni” Under 16 [FOTO]

Due volte in vantaggio, due volte raggiunta, l’Inter si è presa la vittoria nel torneo “Alba dei campioni” riservato alla categoria Under 16, grazie ai tiri di rigore: infallibili i nerazzurri, 5 su 5 a segno. Una parata di Matias Bettinelli in occasione del secondo penalty rossonero ha deciso il derby della Madonnina in trasferta nelle Langhe.

Molto equilibrio fin dall’inizio, con occasioni da una parte e dall’altra e un leggero predominio del Milan nei primi minuti di partita, sbloccata però dall’Inter con Saverio Vanacore al 14° minuto, con una bella conclusione di sinistro.

I rossoneri di Marco Parolo, (ex di Parma e Lazio e Azzurro ai Mondiali del 2014 e all’Europeo 2016), non si abbattono, e pareggiano al 33° grazie ad un’azione insistita, con conclusione vincente di Donato De Nicola. Ad inizio ripresa l’Inter è più intraprendente e torna in vantaggio: assist di capitan Daniel Ferri e bella conclusione angolata di Leonardo Menegazzo, dopo 7 minuti di gioco.

La partita è piacevole, con rapidi capovolgimenti di fronte e occasioni da ambo le parti. Il fantasista Pietro Omini si guadagna in questo frangente il premio Fair Play del match, calciando in fallo laterale una possibile ripartenza a proprio favore, per aver visto un avversario a terra con i crampi.

A 8 minuti dal triplice fischio il Milan riesce a pareggiare, ancora con Donato De Nicola, bravo a intercettare una palla vagante in area e a scaraventare in rete.

Nonostante alcune opportunità sprecate, soprattutto dai nerazzurri, il risultato non cambia e si va ai tiri di rigore, decisi come detto sopra da un’unica parata di Matias Bettinelli, premiato a fine gara come MVP.

Numeroso il pubblico che ha gremito le tribune dello stadio “Augusto Manzo”, dove giocherà in questa stagione la nuova Albese 1917. Presenti anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha partecipato alle premiazioni delle squadre insieme all’assessore allo Sport del Comune di Alba Davide Tibaldi, al vicepresidente della Fondazione CRC Francesco Cappello e al consigliere Mario Canova, al consigliere regionale Daniele Sobrero, e naturalmente a Massimo Mauro e Riccardo Vialli, anime della Fondazione “Vialli e Mauro Onlus”, che hanno ideato e organizzato il torneo, in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto delle società Albese 1917, Area Calcio Alba Roero e Stella Maris, il patrocinio dei comuni di Cuneo e Alba, dalla Regione Piemonte e il supporto dalla Fondazione CRC.

Il fine di questa iniziativa dedicata alle giovani promesse del calcio, in ricordo del grande campione che fu Gianluca Vialli, è contribuire a sostenere l’Istituto Candiolo – IRCCS per l’acquisto di nuovi endoscopi, migliorando la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dei pazienti.

Un ringraziamento particolare per l’ottima riuscita della manifestazione va senz’altro agli arbitri e agli assistenti delle sezioni AIA di Alba-Bra e Cuneo che hanno diretto tutte le gare del torneo e all’efficientissimo staff “Dream team” di supporto.

L’Inter succede dunque alla Lazio, che trionfò nel 2024: non resta che aspettare la 5a edizione del 2026 e qualche anno ancora per vedere alcuni di questi ragazzi calcare i campi del calcio professionistico. A molti di loro qualità e talento non mancano.