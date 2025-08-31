Mondovì Volley: tante emozioni con il "red carpet" del Puma Start (VIDEO)

Grande entusiasmo questo sabato a Mondovì in occasione del "Puma Start", l'evento organizzato dalla società del Mondovì Volley, per una giornata tutta dedicata al Puma. In serata, poi, spazio al "red carpet" della prima squadra (B1/F) e del folto settore giovanile del MonVi, con le pumine e gli staff tecnici presentati dallo speaker Luca Trombetta e dall'addetto stampa Andrea Cornaglia. Il tutto in una corposa e festante cornice di pubblico, che è andata ben oltre le più rosse aspettative degli organizzatori.

Immancabile la presenza dei tifosi rossoblù del gruppo "Ultras Puma", che hanno esposto uno striscione dalla "carica" ben augurante: "RiproviAmoci insieme". Dopo il saluto di alcuni sponsor non poteva mancare il messaggio di vicinanza istituzionale del sindaco, nonché presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e quello dell'assessore allo sport Alessandro Terreno. Tante le emozioni al passaggio delle ragazze della prima squadra (B1/F) sul "red carpet" del PalaManera. La centrale Anna Aliberti è la nuova capitana del Puma:

Insieme alla prima squadra anche il suo staff tecnico, capeggiato dall'allenatore Claudio Basso:

Non potevano mancare le giovani pumine del settore giovanile MonVi con i suoi allenatori, tutti reduci da una stagione straordinaria:

L'ultimo video ha come protagonista il presidente del Mondovì Volley Mario Bovetti, visibilmente soddisfatto per l'ottima riuscita del Puma Start: