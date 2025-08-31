Pallapugno, ecco tutti i giovani convocati agli Europei in Belgio dal 3 al 6 settembre

Scende in campo la Nazionale giovanile della Fipap, di scena ai campionati europei organizzati dalla Cijb, in programma ad Ath, in Belgio, dal 3 al 6 settembre. Prenderanno parte a due delle tre discipline in calendario: gioco internazionale e one-wall, sfidando i pari età di Belgio, Olanda, Francia, Comunità Valenciana e Paesi Baschi.

I direttori tecnici azzurri Giorgio Vacchetto e Olimpia Luparia hanno convocato gli under 19 Giorgio Battaglino (Canalese) e Giovanni Cerruti (Neivese), gli under 17 Paolo Rolfo (Araldica Castagnole Lanze) e Francesco Rinaldi (Pro Paschese), gli under 15 Mattia Rovere (San Leonardo) e Tommaso Lanteri (San Leonardo), con riserve Luca Bertorello (Araldica Castagnole lanze) e Pietro Oreglia (Merlese), le under 19 Madeleine Di Curzio e Martina Giubergia (entrambe della San Leonardo), con Nicole Bottino, Alessia Masieri e Arianna Pennise (tutte dell’Amici del Castello) a integrare la squadra per il gioco internazionale.

Presente in Belgio anche il medico federale Roberto Campini.



GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI



Gioco internazionale - giovedì 4 settembre

Femminile

Ore 9: Italia-Comunità Valenciana

Ore 10: Belgio-Italia

Ore 11: Olanda-Italia

Ore 12: Paesi Baschi-Italia

Ore 15: semifinali

Ore 16: finali

Maschile

Ore 9: Italia-Belgio

Ore 10: Olanda-Italia

Ore 11: Italia-Comunità Valenciana

Ore 13: Italia-Paesi Baschi

Ore 15: semifinali

Ore 16: finali

One-wall - venerdì 5 settembre

Under 19 femminile (girone unico)

Ore 9: Belgio-Italia

Ore 10.30: Olanda-Italia

Ore 14.15: Paesi Baschi-Italia

Ore 15: Italia-Comunità Valenciana

Ore 16.30: finali

Under 15 maschile (girone unico)

Ore 10.45: Belgio-Italia

Ore 13: Italia-Paesi Baschi

Ore 13.45: Olanda-Italia

Ore 16: Comunità Valenciana-Italia

Ore 17: semifinali

Ore 18.30: finali

Under 17 maschile (poule 1)

Ore 10.30: Comunità Valenciana-Italia

Ore 13: Paesi Baschi-Italia

Ore 14: semifinali

Ore 15: finali

Under 19 maschile (poule 1)

Ore 9: Belgio-Italia

Ore 12: Italia-Comunità Valenciana

Ore 14: semifinali

Ore 15: finali