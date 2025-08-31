Calcio Eccellenza: il Fossano passa per 0-2 sul campo della Monregale e stacca il biglietto per gli ottavi di finali di Coppa Italia

Il Fossano passa per 2-0 sul campo della Monregale e bissa il successo ottenuto al Pochissimo sette giorni fa. Una doppia vittoria che consente alla squadra di mister Fresia di approdare agli ottavi di finale di Coppa Italia dell'Eccellenza Piemonte. Un successo meritato quello della formazione fossanese, che ha mostrato maggiore fluidità nei fraseggi e soprattutto maggiore qualità nella gestione del pallone. Partita di sacrificio, invece, per i padroni di casa della Monregale, che hanno sofferto il pressing degli ospiti. Biancorossi vogliosi, ma spesso imprecisi e poco incisivi in attacco. Ma passiamo alle azioni salienti del match.

Parte forte il Fossano, che dopo neppure un giro completo delle lancette va alla conclusione con De Riggi, che di testa incorna bene, ma la traiettoria è troppo centrale e Aimar controlla senza problemi. Gli ospiti provano a sfruttare la vivacità di Gironda sulla corsia di sinistra. All'8° la Monregale perde malamente un pallone a centrocampo; Specchia si invola verso l'area di rigore, ma il suo diagonale termina a lato. Al 10° i padroni di casa cercano di impensierire la retroguardia fossanese, ma il colpo di testa di Mulassano termina alto sulla traversa. Al 13° batti e ribatti in area Monregale e pallone spizzicato sulla traversa da De Riggi. Al 33° ancora ospiti in avanti: ottimo cross di Specchia per la testa di De Riggi, che non inquadra la porta. Al 35° calcio di punizione di Alfieri e parata plastica di Fazio. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

Con le azioni passiamo alla ripresa. Al 55° il Fossano sblocca il risultato. Specchia, tra i migliori in campo, raccoglie una respinta della difesa e con una conclusione al volo trafigge l'incolpevole Aimar. Al 57° l'arbitro estrae il rosso per due componenti delle rispettive panchine. Al 61° Gironda impegna Aimar. Al 64° animi accesi in campo e sugli spalti. L'arbitro estrae il rosso per Specchia e Mulassano. Al 79° arriva il raddoppio del Fossano con Gironda, bravo a superare la difesa dei galletti e a infilare il portiere con un diagonale chirurgico. Fino al termine nulla da segnalare, con il risultato che resta fermo sullo 0-2. Il Fossano accede agli ottavi di Coppa Italia d'Eccellenza.



MONREGALE (3-5-2): Aimar; Delsanto, Mellano (al 68° Ornato), Passerò; Canova, Mulassano, Meti, Giraudo (All'80° Ratto), Alfieri (al 73° G. Di Salvatore); L. Di Salvatore, Comino. A disposizione: Bergesio. Vinai, Ratto, Simbula, Nzuzi, Bellino, De Pasquale. Allenatore: Michele Magliano

FOSSANO (4-3-3): Fazio, D'Ippolito, Tals, Reymond (all'88° Angaramo), Marchetti, Cerruti, Rossi (All'80° Traorè), Bosio, De Riggi, Specchia, Gironda. A disposizione: Zaccone, Gallesio, Lazri, Racca, Bernardon, Brancato, El Ouriti. Allenatore: Paolo Fresia

ARBITRO: Giacomo Pelosi di Pinerolo; ASSISTENTI: Andrea Nazzaro e Andrea Cencio della sezione di Alba-Bra

MARCATORI: al 55° Specchia (FO); Al 79° Gironda (FO)

AMMONIZIONI: Comino (MO) all'11°; Marchetti (FO) al 33°; Mellano al 47°; Fazio all'81°; Bosio al 90°

ESPULSIONI: al 61° Specchia (FO) e Mulassano (MO)

NOTE: spettatori 350 circa