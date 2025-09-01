Una domenica con Amici di Zampa: festa, solidarietà e adozioni ad Alba

Un pomeriggio diverso, fatto di code scodinzolanti e fusa, attende chi vorrà partecipare alla Festa in gattile e canile di domenica 5 ottobre presso l'associazione Amici di Zampa in località Toppino 17, ad Alba. L’appuntamento inizia alle 13.30 e sarà l’occasione non solo per trascorrere qualche ora in compagnia, ma soprattutto per sostenere chi ogni giorno si prende cura degli animali meno fortunati.

I volontari hanno preparato un ricco banco di beneficenza, con gadget e calendari 2026, e saranno a disposizione per raccontare le storie dei cani e gatti in attesa di adozione. Ci sarà anche una merenda per tutti, perché la condivisione passa anche attraverso un momento semplice e conviviale.

Partecipare significa anche dare un aiuto concreto: durante la festa sarà possibile portare cibo per cani e gatti, oltre a coperte, lenzuola, teli (ma non cuscini o piumoni), tiragraffi, cucce e giochi. Oggetti che, nelle mani dei volontari, diventano conforto e cura quotidiana per gli ospiti del rifugio.

È un invito a tutti: famiglie, bambini, chi ha già adottato e chi sta pensando di farlo. Perché dietro ogni cane e gatto che cerca casa c’è una storia di attesa, ma anche la possibilità di un nuovo inizio.

Domenica 5 ottobre, non sarà solo una festa: sarà un’occasione per ricordare che la tenerezza e il rispetto verso gli animali sono il segno più semplice — e più vero — di una comunità che sceglie di prendersi cura.