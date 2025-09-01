HOCKEY / A Bra la seconda edizione di Sport Ways, scuola olandese itinerante di specializzazione tecnica

Si è svolta a Bra la seconda edizione di Sport Ways, scuola olandese itinerante di specializzazione tecnica che su muove in tutta Europa. Non poteva che esser Bra il primo camp hockeistico di quest'anno che ha visto la partecipazione di 80 ragazzi braidesi e provenienti da diverse regioni italiane.

Presente il fondatore Thomas Tichelmann e i due allenatori Basten Pels e Charlotte van Der Vegte con la collaborazione dell'allenatore della Nazionale Massimo Lanzano, del capitano azzurro Marco Garbaccio e di tecnici di scuola argentina.

Una tre giorni di full hockey per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni che ha confermato il successo del Camp internazionale che ha avuto quale bella cornice l'impianto dell'Augusto Lorenzoni di Bra con la sua confortevole Club House abituato a eventi sempre più internazionali.