PODISMO / Sarah L’Epée vince alla Stradolcetto di Ovada

Vittoria assoluta per Sarah Aimée L'Epée, prima donna al traguardo dei 10,7 km della Stradolcetto di Ovada, in scena domenica 31 agosto, prova valida per il CorriPiemonte.

La portacolori dell’Atletica Roata Chiusani domina la gara in 39'46" staccando di oltre un minuto seconda e terza classificata, Ilaria Zavanone e Iris Baretto.

RADUNO SALTI E LANCI

Esperienza più che positiva per i Cadetti Annalisa Magliano e Matteo Brignone (nella foto sotto), in forza all’Atletica Roata Chiusani, presenti al Raduno Regionale Salti e Lanci svoltosi a Mondovì dal 24 al 29 agosto, in preparazione ai prossimi impegni in pista rivolti alla categoria Cadetti/e. Annalisa parteciperà ai Regionali di Prove Multiple il 13/14 settembre a Vercelli e, con Matteo, ai Campionati Regionali individuali di Novara il 20/21 settembre.