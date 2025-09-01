Atletica: doppio podio per l'Atletica Saluzzo tra Cavour e Ovada

Domenica 31 agosto ha segnato un ritorno speciale: dopo cinquant’anni dalla sua prima edizione, si è corsa la Corsa d’la Scala Santa, manifestazione ideata nel 1975 da Carlo Degiovanni.

Sui 13 chilometri con 400 metri di dislivello si è imposta Arianna Dentis, che ha chiuso in 1h00’28’’, dominando sin dalle prime battute. Ottima prova anche per la compagna di squadra Irma Chiavazza, che ha conquistato l’argento in 1h07’22’’.

Sempre domenica, alla 40ª Stradolcetto di Ovada, altro capitolo positivo per gli atleti della compagine saluzzese. Jacopo Musso ha chiuso con un eccellente 6° posto assoluto in 35’53’’. In campo femminile, grande prova di Iris Baretto, 2ª donna al traguardo (32ª assoluta in 41’10’’). Buoni risultati anche per i veterani: Vito Calandrino ha chiuso 36° e 2° nella categoria SM55, mentre Paolo Musso ha tagliato il traguardo in 66ª posizione, vincendo la categoria SM65.

Due gare diverse, due palcoscenici importanti, e una conferma: la squadra continua a farsi valere sia a livello assoluto sia nelle classifiche di categoria.