A Roccabruna la piccola Letizia vince il mini concorso artistico "La Sacra Famiglia"

Si è conclusa in grande stile lo scorso 24 agosto la festa patronale a Roccabruna, un evento che ha animato la comunità e che quest’anno ha visto anche un evento davvero speciale: la premiazione del vincitore del mini concorso artistico "La Sacra Famiglia".



Ad aggiudicarsi il premio è stata la piccola Letizia che frequenta la scuola primaria, con una delicatissima natività da lei realizzata. Fil di ferro avvolto da carta e cotone, corteccia e paglia: questi gli elementi della sua creazione, tanto semplice quanto significativa.





Organizzata dalla Parrocchia e rivolta a grandi e piccini, l’iniziativa ha avuto come obiettivo non soltanto dare spazio alle abilità artistiche di ciascuno, ma essere un momento di riflessione sulle figure di Maria, Giuseppe e Gesù. L’attenzione, infatti, è stata rivolta al profondo significato della Sacra Famiglia, simbolo di amore, unione e speranza.





Tutte le creazioni rimarranno esposta presso la Parrocchia di Roccabruna per tutto il mese di settembre, offrendo a tutti l'opportunità di ammirare il talento e la creatività dei partecipanti. L'opera premiata è la numero 49 ed è stata scelta attraverso un voto online: per Letizia un piccolo premio ed un attestato.



Un'iniziativa unica nel suo genere che ha unito la spiritualità alla bellezza dell'arte, arricchendo ulteriormente i festeggiamenti. Suggestiva è stata anche la tradizionale processione durante la quale la statua è stata portata in spalla per le vie del paese: un'occasione per la comunità di riunirsi in preghiera, ringraziare e affidare tutte le famiglie di Roccabruna alla protezione di Maria Giuseppe e Gesù.





Non è mancato poi un momento di grande emozione. La comunità ha infatti omaggiato don Marco con una targa ricordo: un segno di ringraziamento per il cammino condiviso come parroco della Sacra Famiglia. Un gesto affettuoso in attesa dei saluti ufficiali che avverranno domenica 21 settembre, prima del suo trasferimento.

