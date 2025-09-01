 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 19:38

A Roccabruna la piccola Letizia vince il mini concorso artistico "La Sacra Famiglia"

L’opera raffigurante la delicatissima natività ed il gesto affettuoso da parte della Sacra Famiglia a don Marco Bruno in attesa dei saluti ufficiali, prima del suo trasferimento

Si è conclusa in grande stile lo scorso 24 agosto la festa patronale a Roccabruna, un evento che ha animato la comunità e che quest’anno ha visto anche un evento davvero speciale: la premiazione del vincitore del mini concorso artistico "La Sacra Famiglia".

Ad aggiudicarsi il premio è stata la piccola Letizia che frequenta la scuola primaria, con una delicatissima natività da lei realizzata. Fil di ferro avvolto da carta e cotone, corteccia e paglia: questi gli elementi della sua creazione, tanto semplice quanto significativa.



Organizzata dalla Parrocchia e rivolta a grandi e piccini, l’iniziativa ha avuto come obiettivo non soltanto dare spazio alle abilità artistiche di ciascuno, ma essere un momento di riflessione sulle figure di Maria, Giuseppe e Gesù. L’attenzione, infatti, è stata rivolta al profondo significato della Sacra Famiglia, simbolo di amore, unione e speranza.



Tutte le creazioni rimarranno esposta presso la Parrocchia di Roccabruna per tutto il mese di settembre, offrendo a tutti l'opportunità di ammirare il talento e la creatività dei partecipanti. L'opera premiata è la numero 49 ed è stata scelta attraverso un voto online: per Letizia un piccolo premio ed un attestato.

Un'iniziativa unica nel suo genere che ha unito la spiritualità alla bellezza dell'arte, arricchendo ulteriormente i festeggiamenti. Suggestiva è stata anche la tradizionale processione durante la quale la statua è stata portata in spalla per le vie del paese: un'occasione per la comunità di riunirsi in preghiera, ringraziare e affidare tutte le famiglie di Roccabruna alla protezione di Maria Giuseppe e Gesù.



Non è mancato poi un momento di grande emozione. La comunità ha infatti omaggiato don Marco con una targa ricordo: un segno di ringraziamento per il cammino condiviso come parroco della Sacra Famiglia. Un gesto affettuoso in attesa dei saluti ufficiali che avverranno domenica 21 settembre, prima del suo trasferimento.
 

Beatrice Condorelli

