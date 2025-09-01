Cuneo, rinviato al 4 settembre il concerto della Paolo Bonfanti Band

Il concerto della Paolo Bonfanti Band, inizialmente previsto per venerdì 28 agosto presso il centro culturale e sportivo NUoVO di Cuneo, è stato posticipato causa maltempo a giovedì 4 settembre. L’evento mantiene il suo carattere speciale: un omaggio tributato alla memoria di Umberto Tonello, celebre figura del panorama musicale cuneese.

Con più di 25 anni di carriera, dischi prestigiosi come Back Home Alive (2015), Pracina Stomp (2019) e Elastic Blues (2020), Paolo Bonfanti è tra i maggiori interpreti italiani del blues e dell’Americana. Premiato nel 2018 all’Italian Blues Challenge, la sua musica ha raggiunto palchi internazionali grazie a eventi come AugustiBluus in Estonia.

In apertura la band hard blues dronerese dei Rusty Groove.

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 settembre al NUoVO Cuneo (ex Nuvolari in Via Parco della Gioventù), struttura poliedrica che ospita cultura, sport e musica, dotata di spazio bar e cucina. Apertura porte h 19.00. inizio dei concerti h 20.30.

I biglietti acquistati per la data precedente rimangono validi, per i ritardatari disponibili in cassa la sera del concerto (ingresso a 7€) o online (ingresso 5€ + diritti di prevendita).