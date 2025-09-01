“Dal realismo impegnato all’arcano sogno”: a Carrù la retrospettiva su Buròt

Il critico d’arte Remigio Bertolino ha individuato il titolo della retrospettiva di Francesco Russo Buròt: “Dal realismo impegnato all’arcano sogno”.

Buròt effettivamente è stato un artista con innumerevoli sfaccettature:è stato pittore e grafico, scultore e fotografo, ma pure frescante, ceramista, fumettista. La sua città natale, per decisione del Sindaco Nicola Schellino, intende rendergli, nel prossimo mese di ottobre, un adeguato ricordo, ospitandonella Chiesa dei Battuti Bianchi, una antologica che raccoglierà una ampia gamma di opere, scegliendo i pezzi più qualificati dalle raccolte di molti collezionisti che hanno risposto all’appello lanciato dalla onlus monregalese “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” e dalla associazione “Amici di Carrù”, o due enti incaricati dal Primo Cittadino di predisporre la mostra.

Sarà certamente una riscoperta piacevole di una personalità che ha onorato Carrù ed offerto generosamente due monumenti litici pregevoli: Ai donatori di sangue” in piazza Foro Boario ed “Al Bue grasso” nel Viale centrale carrucese.