Domenica a Saluzzo “Campane in festa per San Chiaffredo 2025”

Domenica 7 settembre 2025 l'Associazione CampaneTO, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Diocesi di Saluzzo e le parrocchie cittadine, ha organizzato il “Campane in festa per San Chiaffredo 2025”, la rassegna di concerti campanari proposti da alcuni campanili cittadini in occasione della Festa Patronale di San Chiaffredo.

L’evento, giunto ormai alla quinta edizione, vuole essere un modo per solennizzare la festa del santo patrono della città e per valorizzare i preziosi strumenti musicali presenti nelle torri saluzzesi con le “baudette” tradizionali del nostro territorio.

Per l’occasione, nella giornata di domenica 7 settembre, a partire dalle ore 9.30 in poi sarà possibile ascoltare la voce antica dei sacri bronzi proveniente dai diversi campanili coinvolti nella kermesse e nello specifico:

Ore 9.30: concerto dal campanile della Cattedrale

Ore 10.30: concerto dal campanile di San Bernardino

Ore 12.15: concerto dal campanile di San Giovanni

Ore 16.00: concerto dal campanile di Sant’Agostino

Ore 17.00: concerto dal campanile di Maria Ausiliatrice

Alle ore 12.00 i campanili suoneranno tutti insieme per l’Angelus Solenne del giorno di San Chiaffredo, mentre il Campanone presente sulla Torre Civica dell'Antico Palazzo Comunale farà sentire la sua voce con 100 rintocchi in onore del patrono della città.

Tutte le suonate saranno eseguite sul momento dai membri del nostro gruppo o in cella campanaria, tramite il tradizionale sistema di suono manuale "a cordette", oppure dagli impianti di automazione.

L’ascolto dei concerti è previsto solo all’esterno delle torri e non sono previste visite durante le suonate. Sarà possibile visionare i video in diretta o nei giorni successivi sui canali social del nostro gruppo CampaneTO.

Ringraziamo per la collaborazione tutti i parroci della città, il Vescovo Monsignor Cristiano Bodo, la Diocesi di Saluzzo e l'Amministrazione Comunale per l'entusiasmo e il prezioso contributo nell'organizzazione dell'evento.

Alleghiamo la locandina della rassegna e una foto della Campana Civica risalente al 1791 ed opera del fonditore Giovanni Battista Albengo di Sant'Albano Stura.