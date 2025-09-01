Grazie al progetto SAI nuova casa per una famiglia ucraina

Lunedì 25 agosto è stato sottoscritto il Patto di Accoglienza nell’ambito del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per il sostegno a nuclei familiari provenienti dall’Ucraina.

In seguito all'adesione del Comune di Busca al progetto SAI coordinato dal Comune di Cuneo, la cooperativa Insieme a voi ha avviato le procedure per la ricerca di un alloggio che, da fine luglio, ospita una famiglia ucraina composta da 7 persone tra adulti e minori.

Alla firma del patto erano presenti il Sindaco Ezio Donadio e l’Assessora alle Pari Opportunità Lucia Rosso, i referenti di Insieme a Voi Cooperativa Sociale Onlus, operatori e mediatori culturali del progetto, oltre alla famiglia accolta.

Un passo importante per promuovere solidarietà, inclusione e sostegno concreto a chi vive una situazione di difficoltà.





