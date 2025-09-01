"Grazie al reparto di long surgery di Mondovì. L'Ospedale è una risorsa importante, non diamolo per scontato"

Gentile direttore,

scrivo questa missiva perché vorrei rivolgere un plauso e un ringraziamento allo staff medico e infermieristico dell'Ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì. Recentemente, ho avuto un problema di salute che ha richiesto alcuni giorni di ricovero e un'operazione piuttosto urgente.

Devo testimoniare la professionalità e la straordinaria umanità e dedizione che ho riscontrato in tutto il personale medico e infermieristico della sala operatoria e del reparto di long surgery, e in particolare del dottor Paolo Barisone, al quale va il mio ringraziamento più sentito.

Credo che questa sia un'occasione per sottolineare l'eccellenza della struttura ospedaliera monregalese: è un gioiellino che non bisogna dare per scontato. Capita spesso di sentire delle lamentele per le lunghe attese, ad esempio per chi si presenta al triage del Pronto Soccorso. Bisogna avere consapevolezza del fatto che il personale a disposizione fa tutto il possibile e si spende al massimo per dare un servizio il più possibile puntuale e tempestivo ai pazienti. Un lavoro "dietro le quinte" che talvolta risulta difficile da vedere e da comprendere per gli utenti ma che è enorme e che coinvolge anche i volontari.



Persone che offrono il loro tempo e il loro impegno per l'Ospedale, per assistere i pazienti senza lesinare sforzi anche oltre quanto sarebbe strettamente richiesto dal loro ruolo. lo stessa in passato sono stata volontaria nell'Avo e posso testimoniare la generosità con cui coloro che erano di turno con me prestavano la propria opera. Tutto nell'ambito di un servizio pubblico, a disposizione di tutti i cittadini.

L'Ospedale è una risorsa importante per momenti della nostra vita, o di quella dei nostri cari, di fragilità, di vulnerabilità e di dolore. Circostanze in cui, oltre all'assistenza sanitaria, una mano tesa, una carezza, un'attenzione possono fare la differenza per l'esperienza del malato.

A Mondovì questo non manca e non è un dato scontato. Credo quindi che sia importante che l'utenza si accosti con la giusta fiducia e comprensione davanti alle attese, con la consapevolezza di avere la fortuna di potersi rivolgere a un centro di eccellenza e contare su una squadra di grandi professionisti.

Grazie,

Romina Capitani

Consigliere comunale a Villanova Mondovì