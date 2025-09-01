Inaugurata a Margarita la nuova sede del gruppo Alpini

Si è svolta ieri, domenica 31 agosto, la Festa del Gruppo Alpini Margarita che ha visto una numerosa presenza dei gagliardetti dei vari gruppi alpini della Sezione ANA Mondovì.

L’occasione è stata colta per l’Inaugurazione del nuovo locale della Sede del Gruppo, realizzato anche per mezzo del bando regionale a favore dei gruppi alpini.

"Ringraziamo di cuore - dicono dal gruppo Alpini - tutte le autorità presenti: il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il vice presidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, il vice presidente della Banca BCC di Caraglio Enrico Armando, il Sindaco di Margarita Michele Alberti e i membri del Consiglio Comunale Margaritese. Un plauso giunga accorato al Direttivo della Sezione ANA Mondovì, presente con il presidente Armando Camperi e consiglieri".

"Come Capogruppo - aggiunge Renzo Ferrero - sono soddisfatto e orgoglioso della realizzazione di questa nuova sede, in quanto anche il Gruppo Alpini Margarita aveva bisogno di un punto di incontro e un locale idoneo dopo tanti anni di attività. Grazie ai Soci ed Aggregati del Gruppo Alpini Margarita per la presenza, l’impegno e loro disponibilità”.