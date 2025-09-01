“Tre giorni di vacanza musicale”: è in arrivo ad Acceglio la seconda bellissima edizione

È in arrivo in Alta Valle Maira un evento che coniuga la bellezza della montagna con la straordinarietà della musica, ma che soprattutto vedrà anche quest’anno protagonisti i giovani e tutto il loro talento. La Mamo Edicational Foundation, insieme ai docenti di strumento dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado - Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero, sono lieti di riproporre nella seconda edizione la “Tre giorni di vacanza musicale”.

Appuntamento ad Acceglio, dal 3 al 5 settembre, con alunni delle classi 1^D e 2^D.

“L’idea della vacanza musicale - spiegano gli organizzatori - nasce dall’esigenza di far ritrovare insieme, studenti e docenti, dopo la pausa estiva e prima della ripresa delle lezioni, per poter riprendere lo studio dello strumento in modo piacevole ed in un contesto rilassante. Durante i tre giorni si alterneranno momenti di studio individuale, a piccoli gruppi ed in orchestra ad attività ludico - ricreative. I ragazzi potranno migliorare non solo le competenze musicali, ma anche e soprattutto competenze comunicative, quali la capacità di esprimere ed interpretare idee, esperienze ed emozioni, potenziando anche gli aspetti relazionali, emotivi ed affettivi, fornendo tra l’altro importanti occasioni di inclusione per tutte le alunne e tutti gli alunni.”

Durante la vacanza musicale i ragazzi studieranno con i loro docenti alcuni brani per piccoli gruppi e per orchestra, il tutto finalizzato alla realizzazione di un concerto conclusivo, che si svolgerà venerdì 5 settembre, alle ore 18, presso la tendo struttura dell’Area Midia di Acceglio: sarà un momento unico, con le famiglie e per tutti coloro che amano il connubio musica e montagna.

A condurre invece momenti di svago e di gioco pensati per i ragazzi saranno le educatrici della Mef, che durante l’estate hanno animato un nutrito gruppo di giovani dell’Alta Valle Maira e di turisti nel corso del centro estivo “I Gigants dla nosto tero”, progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione CRC.

Dalla piazza della Parrocchiale al ponte sul Maira, dal dolce incanto della fontana al terrazzo del bar Borgo Villa, dal parco giochi dell’area Midia ai piccolo anfratti delle viuzze alpine: nella “Tre giorni di vacanza musicale”, i giovani suonatori si cimenteranno in prove a cielo aperto, animando il caratteristico il piccolo Comune di Acceglio nel corso delle giornate. Chi sarà lì potrà incontrarli per le vie, lasciandosi avvolgere dalla delicatezza dei suoni e dal loro perdersi “nel mare di montagne”.

“Non resta che cogliere l’invito di questi giovani allegri musicisti - dicono gli organizzatori - salire in valle Maira in queste terse giornate settembrine, passeggiare per il borgo Villa di Acceglio, applaudire a questi mini concerti in luoghi impensati ed attendere il grande concerto finale di venerdì 5 settembre alle ore 18.”