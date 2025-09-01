Al via la terza edizione di “Tutti in campo”: lo sport torna protagonista nei punti vendita Mercatò

Torna anche nel 2025 Tutti in Campo, l’iniziativa promossa da Selex Gruppo Commerciale che, giunta alla terza edizione, che rinnova il proprio impegno a favore dello sport e delle comunità locali.

A partire dal 1° settembre 2025, nei punti vendita Mercatò, Mercatò Local, Mercatò extra e Mercatò Big, i Clienti titolari di carta fedeltà, con la loro spesa quotidiana, potranno contribuire a sostenere direttamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte all’iniziativa, donando loro i Codici Sport ricevuti in cassa, attraverso il sito e l’app creati ad hoc per Tutti in Campo.

Con una proposta ampia e rinnovata di oltre 200 articoli, il catalogo “Tutti in Campo 2025”, a cui possono accedere le ASD e SSD iscritte, si arricchisce di nuove categorie merceologiche che si aggiungono a quelle già presenti nelle edizioni precedenti, offrendo così una selezione sempre più completa e accessibile.

L’iniziativa si conferma così un’occasione concreta per promuovere uno stile di vita attivo e valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione.

A sostegno del progetto, anche quest’anno è confermata la presenza di Roberto Baggio, protagonista delle passate edizioni e volto ormai iconico dell’iniziativa.

Accanto a lui, new entry del 2025, Riccardo Maino, giovane promessa della Ginnastica Artistica, campione mondiale 2024 ad Antalya in Turchia e campione Europeo nel 2025 ad Istanbul.

Protagonisti di questo grande successo sono soprattutto i Clienti dei supermercati aderenti all’iniziativa. La loro partecipazione attiva e il loro entusiasmo hanno reso possibile il raggiungimento di risultati così significativi, dimostrando quanto il loro supporto concreto allo sport e alle comunità locali sia fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Anche quest’anno, l’obiettivo è proseguire in questa direzione, dando visibilità e supporto a chi ogni giorno promuove i valori dello sport a livello locale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’obiettivo per il 2025 è continuare a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di clienti, associazioni e comunità.

Lo sport, ancora una volta, si conferma il filo conduttore di un progetto che parla di passione, partecipazione e inclusione.

Mercatò riconosce l'importanza fondamentale delle ASD e SSD presenti su tutto il territorio, le quali svolgono un ruolo chiave irrinunciabile nell'educazione e formazione dei giovani, promuovendo valori essenziali come lealtà, sportività e civismo, pilastri del benessere della nostra comunità. Con la consapevolezza di questo prezioso compito, Mercatò desidera supportare queste realtà per favorire la massima accessibilità allo sport, in particolare per tutti i giovani, con un'attenzione speciale verso coloro che affrontano disabilità.

www.tuttincampo.it

www.mymercato.it