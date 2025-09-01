 / Economia

Economia | 01 settembre 2025, 10:29

Al via la terza edizione di “Tutti in campo”: lo sport torna protagonista nei punti vendita Mercatò

Ambassador del progetto si conferma il Pallone d’Oro Roberto Baggio, cui quest’anno si affianca Riccardo Maino, campione mondiale di ginnastica artistica categoria Dsigo. In catalogo oltre 200 articoli sportivi e l’inserimento di nuove discipline sportive per continuare a sostenere società e associazioni sportive dilettantistiche dei territori in cui il Gruppo è presente

Torna anche nel 2025 Tutti in Campo, l’iniziativa promossa da Selex Gruppo Commerciale che, giunta alla terza edizione, che rinnova il proprio impegno a favore dello sport e delle comunità locali.

A partire dal 1° settembre 2025, nei punti vendita Mercatò, Mercatò Local, Mercatò extra e Mercatò Big, i Clienti titolari di carta fedeltà, con la loro spesa quotidiana, potranno contribuire a sostenere direttamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte all’iniziativa, donando loro i Codici Sport ricevuti in cassa, attraverso il sito e l’app creati ad hoc per Tutti in Campo.

Con una proposta ampia e rinnovata di oltre 200 articoli, il catalogo “Tutti in Campo 2025”, a cui possono accedere le ASD e SSD iscritte, si arricchisce di nuove categorie merceologiche che si aggiungono a quelle già presenti nelle edizioni precedenti, offrendo così una selezione sempre più completa e accessibile.

L’iniziativa si conferma così un’occasione concreta per promuovere uno stile di vita attivo e valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione.

A sostegno del progetto, anche quest’anno è confermata la presenza di Roberto Baggio, protagonista delle passate edizioni e volto ormai iconico dell’iniziativa. 

Accanto a lui, new entry del 2025, Riccardo Maino, giovane promessa della Ginnastica Artistica, campione mondiale 2024 ad Antalya in Turchia e campione Europeo nel 2025 ad Istanbul.

Protagonisti di questo grande successo sono soprattutto i Clienti dei supermercati aderenti all’iniziativa. La loro partecipazione attiva e il loro entusiasmo hanno reso possibile il raggiungimento di risultati così significativi, dimostrando quanto il loro supporto concreto allo sport e alle comunità locali sia fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Anche quest’anno, l’obiettivo è proseguire in questa direzione, dando visibilità e supporto a chi ogni giorno promuove i valori dello sport a livello locale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’obiettivo per il 2025 è continuare a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di clienti, associazioni e comunità.

Lo sport, ancora una volta, si conferma il filo conduttore di un progetto che parla di passione, partecipazione e inclusione.

Mercatò riconosce l'importanza fondamentale delle ASD e SSD presenti su tutto il territorio, le quali svolgono un ruolo chiave irrinunciabile nell'educazione e formazione dei giovani, promuovendo valori essenziali come lealtà, sportività e civismo, pilastri del benessere della nostra comunità. Con la consapevolezza di questo prezioso compito, Mercatò desidera supportare queste realtà per favorire la massima accessibilità allo sport, in particolare per tutti i giovani, con un'attenzione speciale verso coloro che affrontano disabilità.

www.tuttincampo.it  

www.mymercato.it  

Comunicato stampa

