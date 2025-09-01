Come acquistare la meme coin Pepenode - Guida per principianti

PEPENODE ($PEPENODE) è una nuova piattaforma crittografica in rapida ascesa che introduce un approccio originale al mondo delle meme coin: un’esperienza di mining gamificata che premia i partecipanti con token reali. Per chi cerca un progetto innovativo e ancora nelle sue fasi iniziali, questo è un momento particolarmente interessante per entrare in PEPENODE.

In questa guida vedremo come acquistare il token, le sue caratteristiche distintive, i progressi della prevendita e i motivi per cui potrebbe rappresentare un investimento promettente.

Panoramica del token PEPENODE

Prima moneta meme “Mine-to-Earn”: PEPENODE consente agli utenti di simulare il mining in un ambiente completamente virtuale, guadagnando non solo token PEPENODE ma anche altre meme coin popolari come PEPE e FARTCOIN.

Nessun hardware necessario: il progetto elimina la barriera dell’attrezzatura costosa. Per iniziare bastano dei token PEPENODE e l’accesso alla dApp ufficiale.

Prevendita in crescita: dalla sua partenza ad agosto, la prevendita ha già raccolto oltre 35.620 dollari, segnale di un crescente interesse della community.

Meccanismo deflazionistico: il protocollo prevede che il 70% dei token spesi per gli upgrade di mining venga bruciato permanentemente. Questa caratteristica riduce l’offerta circolante, contribuendo a sostenere il valore del token.

Ricompense elevate per lo staking: gli acquirenti possono mettere subito in staking i loro PEPENODE, beneficiando di rendimenti annuali che arrivano fino al 22.302%. Al momento sono già stati bloccati oltre 164 milioni di token, a conferma dell’entusiasmo degli investitori.

Con la sua combinazione di gamification, modello deflazionistico e ritorni potenzialmente elevati, PEPENODE si presenta come una delle proposte più interessanti nel panorama emergente delle meme coin.

Come acquistare PEPENODE in 4 semplici passaggi

Ecco una guida pratica per partecipare alla prevendita di PEPENODE in pochi minuti.

Passaggio 1: Configura un portafoglio compatibile

Il primo passo è dotarsi di un portafoglio self-custody in grado di connettersi alla piattaforma di prevendita. Sono supportati portafogli popolari come MetaMask, Trust Wallet e Coinbase Wallet. Noi consigliamo Best Wallet, un’app Web3 progettata per dispositivi mobili che supporta oltre 60 blockchain. Puoi scaricarla gratuitamente da Google Play o App Store, oppure tramite QR code sul sito ufficiale di Best Wallet.

Suggerimento di sicurezza: durante la configurazione, salva la tua frase seed in un luogo sicuro e attiva l’autenticazione a due fattori. Proteggere le tue chiavi private è fondamentale per acquistare PEPENODE in sicurezza.

Passaggio 2: Ricarica il tuo portafoglio con criptovalute

Per partecipare alla prevendita servono ETH, BNB o USDT. L’opzione più comoda è ETH, perché consente di coprire anche le commissioni del gas senza ulteriori acquisti.

Con Best Wallet puoi acquistare Ethereum direttamente dall’app. Basta toccare “Acquista”, scegliere l’importo in valuta fiat e completare il pagamento con carta di credito, bonifico o portafoglio elettronico.

Passaggio 3: Collega il portafoglio alla piattaforma di prevendita

Vai sul sito ufficiale di PEPENODE e clicca su “Acquista PEPENODE”. Seleziona Best Wallet e scansiona il codice QR con l’app per collegare l’indirizzo del tuo portafoglio. Conferma la connessione direttamente da Best Wallet.

Passaggio 4: Completa l’acquisto dei token

Una volta connesso, inserisci l’importo di ETH (o altra crypto supportata) che desideri scambiare. Il sistema calcolerà automaticamente la quantità di PEPENODE che riceverai.

Conferma cliccando su “Acquista PEPENODE” oppure, se vuoi iniziare subito a guadagnare rendimenti, scegli “Acquista e fai staking”. In entrambi i casi, dovrai approvare la transazione dal tuo portafoglio.

Nota: i token PEPENODE acquistati saranno visibili solo al termine della prevendita, quando potrai reclamarli dal sito ufficiale.

Cos’è PEPENODE?

PEPENODE è un progetto innovativo costruito sulla blockchain di Ethereum, progettato per trasformare il mining di meme coin in un’esperienza gamificata. Invece di richiedere costosi hardware di mining, PEPENODE permette ai possessori di token di avviare operazioni di mining virtuali direttamente dal proprio computer.

Gli utenti acquistano Miner Nodes utilizzando il token nativo PEPENODE e li installano nelle proprie “server room” digitali. Ogni nodo ha livelli di efficienza differenti, per cui i giocatori possono combinare varie configurazioni e ottimizzare le loro strutture per massimizzare le ricompense.

Questa formula rompe la monotonia tipica degli investimenti passivi nelle meme coin e trasforma l’esperienza in un gioco competitivo. Con PEPENODE, il mining non è più solo una metafora: è un’attività interattiva e divertente.

Uno dei migliori giochi play-to-earn

Attraverso le loro strutture virtuali, i giocatori possono competere tra loro e guadagnare token PEPENODE, PEPE e FARTCOIN. Tutte le ricompense, gli upgrade e le distribuzioni interne vengono gestite tramite smart contract, già auditato da Coinsult per garantire la massima sicurezza. Il progetto adotta inoltre un modello di staking gamificato, in cui le performance dei nodi determinano il livello delle ricompense, unendo così il concetto di mining con dinamiche da videogioco play-to-earn.

Perché acquistare PEPENODE?

Opportunità di prezzo in prevendita

PEPENODE è entrato in prevendita ad agosto con un prezzo iniziale di 0,001 dollari per token, salito leggermente a 0,001004 dollari. Il prezzo aumenterà progressivamente a ogni fase, premiando chi entra prima. Essendo lanciato su Ethereum, PEPENODE beneficia della liquidità e della base utenti consolidate della rete. Secondo il whitepaper, il team prevede di garantire liquidità su Uniswap, per poi puntare alla quotazione su grandi exchange centralizzati entro fine anno.

Accesso a una versione di gioco off-chain

Un aspetto unico è la disponibilità, già durante la prevendita, di una versione off-chain del simulatore di mining. Poter testare il gameplay così presto offre ai giocatori un’anteprima concreta del progetto, aumentando la fiducia e rafforzando la community.

I partecipanti alla demo riceveranno anche accesso esclusivo a nodi aggiornati quando la piattaforma sarà pienamente on-chain, un vantaggio significativo rispetto ai nuovi arrivati.

Elevate ricompense di staking in prevendita

Uno degli elementi più interessanti di PEPENODE è il programma di staking in prevendita, che offre attualmente un rendimento annuo (APY) del 22.302%. Si tratta di un tasso eccezionalmente elevato, che posiziona PEPENODE tra le opportunità di staking più redditizie del settore. Va ricordato, però, che il rendimento diminuisce progressivamente con l’aumentare degli staker attivi: chi entra prima nello staking pool beneficia quindi di tassi più alti. Le ricompense vengono distribuite a un ritmo di 3.001 token PEPENODE per blocco ETH, con un programma di emissione che si estende per due anni. Dopo il Token Generation Event (TGE), gli utenti potranno riscattare sia i token bloccati sia le ricompense accumulate.

Ad oggi, oltre 164 milioni di token sono già stati messi in staking. Su una fornitura complessiva di 210 miliardi di PEPENODE, circa il 7,5% è stato destinato a premi di staking e a giveaway per la community.

Tokenomics deflazionistica

PEPENODE integra anche un protocollo di burn deflazionistico: il 70% di tutti gli acquisti di nodi e upgrade viene bruciato in modo permanente. Questo meccanismo riduce progressivamente l’offerta in circolazione, contribuendo a sostenere il prezzo del token e a favorirne la scarsità nel lungo termine. Un modello simile incentiva i possessori a conservare i propri token, combinando l’utilità del mining virtuale con le ricompense di staking e con il potenziale apprezzamento del valore sul mercato.

Bonus referral e premi in meme coin

Per accelerare la crescita della community, PEPENODE ha introdotto un programma di referral: gli utenti ricevono il 2% delle ricompense di mining generate dai giocatori che invitano. Questo meccanismo stimola il passaparola e rafforza la partecipazione attiva.

Oltre alle ricompense in token PEPENODE, i migliori miner ricevono premi aggiuntivi in meme coin, come un bonus del 20% in PEPE e ulteriori incentivi in FARTCOIN. Offrendo guadagni diversificati e integrando un sistema di classifiche, PEPENODE introduce un elemento competitivo che premia i giocatori più attivi con bonus esclusivi.

In questo modo, la combinazione di staking, burn deflazionistico e ricompense esterne funge da motore di crescita per il progetto e rafforza le prospettive di sostenibilità a lungo termine.

Previsione del prezzo e performance

La prevendita di PEPENODE sta registrando una crescita impressionante, avendo già raccolto oltre 35,6 milioni di dollari e avvicinandosi rapidamente al prossimo obiettivo di finanziamento. Lanciato con un prezzo iniziale di 0,001 dollari per token, il progetto Mine-to-Earn si è affermato come una delle iniziative crypto più seguite del momento. Attualmente, i token PEPENODE sono disponibili a 0,001004 dollari, un livello di ingresso che rappresenta un’opportunità interessante prima della futura quotazione sugli exchange.

Secondo le nostre proiezioni:

2025: il token potrebbe raggiungere un massimo di 0,0110 dollari, con un prezzo medio di circa 0,0055 dollari dopo il Token Generation Event (TGE).

2030: con l’espansione dell’ecosistema, il consolidamento del modello play-to-earn e la diffusione del mobile gaming, il prezzo medio potrebbe salire fino a 0,0245 dollari.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che PEPENODE resta una meme coin in fase iniziale, quindi soggetta ad alta volatilità. Le previsioni non costituiscono garanzie di rendimento: ogni investitore dovrebbe condurre una valutazione indipendente e considerare i rischi connessi.

Conclusioni

A pochi giorni dal lancio, PEPENODE ha già superato la soglia dei 250.000 dollari raccolti in investimenti tokenizzati, dimostrando un forte interesse da parte della community.

La piattaforma introduce un approccio innovativo al mining virtuale, con vantaggi unici per chi partecipa in anticipo: ricompense elevate per lo staking, un modello tokenomico deflazionistico e meccaniche di gioco competitive.

Per partecipare alla prevendita, il canale ufficiale è il sito web di PEPENODE , dove è possibile acquistare i token utilizzando un portafoglio Web3 compatibile, come Best Wallet.

Entrare ora consente di accedere al prezzo più basso e di posizionarsi in vista della futura quotazione sugli exchange.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne

