La Clen Legnami sas di Torre San Giorgio ricerca figura da inserire all'interno del reparto amministrativo contabile

Scopri i requisiti e come candidarti
La Clen Legnami sas di Torre San Giorgio ricerca una figura da inserire nel reparto amministrativo contabile.
Si richiedono:
- Buona capacità di lavorare in team
- Buona capacità di relazionarsi con il pubblico
- Caricamento prima nota contabile
- Registrazione fatture acquisto
- Emissione ddt e fatture di vendita
- Registrazione fatture estere e modelli intra
- Registrazione corrispettivi
Si offre:
Contratto di lavoro full time, sede Torre San Giorgio.
Per candidarsi, inviare CV a: amministrazione@clenlegnami.com