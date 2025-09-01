Il Bra-dipi Running Club cresce: più di 35 partecipanti all’ultimo incontro.

Il Bra-dipi Running Club continua a crescere e a sorprendere. All’ultimo incontro, svoltosi a Bra con ritrovo al Santuario della Madonna dei Fiori mercoledì 27 agosto hanno partecipato più di 35 persone, confermando l’entusiasmo e la voglia di condividere il piacere di correre (o camminare) insieme, senza fretta e senza spirito competitivo.



L’atmosfera è stata ancora una volta quella di un gruppo inclusivo e accogliente, dove il movimento è diventato un’occasione di socialità e di benessere condiviso.



Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 settembre alle ore 19.00, sempre con partenza dal Santuario della Madonna dei Fiori. Il percorso sarà, come di consueto, di circa 5 chilometri e accessibile a tutti.



La novità sarà l’introduzione dei pacer, ossia alcuni partecipanti che guideranno il gruppo dividendolo in sottogruppi con velocità diverse. In questo modo, ciascuno potrà correre o camminare con altre persone al proprio ritmo, trovando l’andatura più adatta alle proprie possibilità e senza mai sentirsi solo.



Al termine della corsa, spazio a un momento speciale: un aperitivo conviviale pensato non solo per stare insieme, ma anche per programmare il futuro del Bra-dipi Running Club. L’idea alla base è chiara: il progetto non vuole avere una forma predefinita, ma prendere la forma delle persone che lo frequentano. L’aperitivo sarà quindi un’occasione per raccogliere proposte, suggestioni e idee in modo circolare e orizzontale, dando voce a tutti i partecipanti e costruendo insieme, passo dopo passo, l’evoluzione del gruppo.



La partecipazione resta libera e gratuita: bastano scarpe comode, la voglia di correre o camminare e il desiderio di condividere un’ora di movimento con un gruppo aperto e amichevole.

