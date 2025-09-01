“Quello Bonanima” va in scena al Centro Incontri Anziani di Chiusa di Pesio

Giovedì 4 settembre alle ore 20.30 presso il Centro Incontri Anziani di Via G.Mauro, 8 a Chiusa di Pesio va in scena “Quello Bonanima” di Ugo Palmerini, spettacolo teatrale portato in scena da La Compagnia dell’Allegria.

La commedia racconta la storia di una famiglia sconvolta dal lutto per il genero prematuramente scomparso. La moglie Lea, la suocera Albina e la domestica Filomena non riescono a darsi pace, nonostante sia passato del tempo e nonostante il caro estinto, un avvocato poco accorto, abbia lasciato un mare di debiti.

A fare le spese della situazione è il povero Faustino, suocero del defunto che deve suo malgrado subire il lutto ostentato di tutta la famiglia che venera il compianto come se fosse stato un santo. Faustino è protagonista di una serie di gag comiche rese sempre più esilaranti dall’entrata in scena del nipote Carlin e dall’originale e strampalato acquirente di casa, signor Roncagliolo.

Con un inaspettato e sconvolgente colpo di scena, il malcapitato Faustino si potrà finalmente godere la sua rivalsa su tutta la famiglia burlandosi in santa pace della situazione e dei suoi protagonisti poiché, come emergerà nel corso della commedia, il caro estinto non meritava tanta venerazione.

La serata è organizzata dal Centro Incontri Anziani con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per info e prenotazioni: tel. 333.7171006.