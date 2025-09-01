Vele D’epoca 2025: musica e grandi nomi della dance Internazionale accendono Imperia il 5 settembre 2025

La nuova edizione di Vele d’Epoca, in programma dal 2 al 6 settembre 2025 ad Imperia, porta con sé non solo il fascino intramontabile della vela classica ma anche una grande novità: la musica elettronica protagonista di una serata evento nel cuore di Porto Maurizio.

Venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 18 e fino a tarda notte, il suggestivo scenario del porto di Imperia ospiterà una grande serata dance a ingresso libero, organizzata in collaborazione con Dagma Promotion, con la partecipazione di artisti di calibro internazionale.

Headliner della serata sarà Get Far Fargetta, uno dei DJ italiani più iconici, storico membro del celebre Deejay Time accanto ad Albertino, Molella e Prezioso. Fargetta ha fatto ballare generazioni di fan in Italia e nel mondo con hit come “Shining Star” e “Feel It”, unendo ritmo ed emozione in ogni sua performance.

Ad aprire la serata il DJ set di Rossella Di Pierro e le note del violino di Marrina, che introdurranno il pubblico a un’atmosfera elegante e coinvolgente.

A seguire, spazio all’energia della slovena De Xenia, protagonista di grandi eventi come Ultra Europe e Ultra Miami, con il suo ultimo singolo Shake It Girl (Shaka Laka Boom). Prima dell’esibizione di Fargetta prevista alle 23:30, salirà sul palco anche il duo francese HEADER, recentemente ospite di Hï Ibiza al fianco di David Guetta e in forte ascesa nella scena dance europea.

L’evento musicale del 5 settembre rappresenta un importante tassello di Vele d’Epoca 2025, manifestazione organizzata dal Comune di Imperia e da Assonautica Imperia, con il prezioso contributo del suo Presidente Biagio Parlatore: «siamo orgogliosi di aver organizzato, anche quest'anno insieme al Comune di Imperia, le Vele d’Epoca, dedicando particolare attenzione anche agli eventi a terra», spiega Parlatore.

«Dopo una giornata di regate, vogliamo offrire ai partecipanti e alla cittadinanza l’opportunità di vivere la banchina in un clima di festa e condivisione, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e aperta a tutti. Siamo certi che l’evento sarà apprezzato non solo dagli appassionati di vela e sportivi, ma anche da tutti coloro che vorranno semplicemente godersi l’atmosfera unica della banchina, ammirando le meravigliose imbarcazioni d’epoca e partecipando alle tante iniziative organizzate per rendere ogni serata speciale e coinvolgente», conclude Parlatore.

Nata nel 1986, Vele d’Epoca celebra la tradizione nautica e, al contempo, si apre al futuro con proposte innovative e trasversali.