MOTORI/ Successo di categoria per l'equipaggio Patetta-Olocco al Rally Città di Torino

Successo di categoria per Sergio Patetta e Alessandro Alocco al 40°Rally Città di Torino, gara svoltasi nel weekend appena trascorso sulle strade della Valsusa e del Canavese e valido come appuntamento del Challange Rally Zona 1.

L’equipaggio della scuderia La Superba – Sportforever, al via con la Peugeot 208 Rally4/R2 preparata dalla Lanterna Corse di Marco Gallo ha preso il comando sulla PS.3 per mantenerlo fino all’arrivo, posto a Venaria Reale, a due passi dalla famosa Reggia: “Arrivavamo da un periodo complicato – commenta il pilota di Neive – con alcuni ritiri di troppo che rischiavano di minare il morale. Abbiamo cercato di resettare e pensare solo a fare bene prova per prova e, con una condotta veloce e regolare, siamo riusciti a sopravanzare avversari molto agguerriti, che, a differenza nostra, hanno incontrato delle difficoltà durante la loro gara. È una bella iniezione di fiducia per questo finale di stagione”.

Alla vittoria di categoria, per Patetta, si va inoltre a sommare il successo ottenuto nel Trofeo Pirelli Accademia e nel R Italian Trophy.