Coppa Italia Under 21, la Subalcuneo alza la coppa: battuto il Peveragno in una finale spettacolare

La Subalcuneo scrive una nuova pagina importante della propria storia sportiva conquistando la Coppa Italia Under 21, al termine di una finale intensa ed emozionante disputata ad Andora contro il Peveragno A. Una vittoria che premia il lavoro di un gruppo giovane ma già capace di dimostrare carattere, compattezza e qualità nei momenti decisivi.

L’avvio di gara non è semplice: il Peveragno A parte forte e trova subito un break portandosi sull’1-3. I ragazzi cuneesi, però, non si lasciano intimorire e, spinti dalla determinazione di Armando e compagni, rientrano progressivamente in partita fino a ristabilire la parità sul 4-4 alla pausa.

Al rientro in campo l’equilibrio continua, con un gioco per parte (4-5, 5-5), ma è qui che la Subalcuneo alza il ritmo e fa valere la propria forza di squadra. Un parziale travolgente porta i biancorossi avanti fino all’8-5, accendendo l’entusiasmo dei sostenitori sugli spalti. Il Peveragno A, guidato dal capitano Revello, tenta l’ultimo assalto e accorcia fino all’8-7, ma i ragazzi allenati da Mattia Dho non si fanno sorprendere: con lucidità e coraggio chiudono i conti sul 9-7 e possono finalmente esultare.

È il trionfo di un gruppo giovane, cresciuto con costanza e capace di imporsi in una competizione prestigiosa come la Coppa Italia. Una vittoria che conferma il valore della Subalcuneo, squadra che unisce talento e spirito di sacrificio e che guarda con fiducia al futuro.

Risultato finale: Subalcuneo – Peveragno A 9-7

Formazioni:

Subalcuneo: Luca Armando, Nicolò Vit, Alessio Serra, Martina Giubergia (Matteo Re). Dt: Mattia Dho.

Peveragno A: Daniele Revello, Renzo Barale, Lorenzo Steffenino, Giacomo Falco (Marco Bertorino). Dt: Flavio Viada.

Arbitri: Sergio Giovanni Olivieri, Enrico Verdini.