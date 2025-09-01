A Canale badminton protagonista in un torneo nazionale

Eccezionale successo al Gran Prix di Badminton di Canale nello scorso week end. Dopo nove anni di assenza la società sportiva Alba Shuttle Badminton è tornata ad organizzare un torneo di rilevanza nazionale.

Ben 133 atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita, ad una “due giorni” intensa, con partite di altissimo livello. Tra i partecipanti, gli atleti della nazionale italiana Emma e Simone Piccinin, Marco Bailetti e Davide Izzo, che hanno attestato con la loro partecipazione l'importanza dell'evento.

I portacolori dell'Alba Shuttle hanno egregiamente difeso i colori di casa conquistando 26 bronzi, 9 argenti e 8 ori. Un plauso particolare alle vincitrici e ai vincitori albesi: Ilaria Fornaciari e Sofia Porto nel doppio femminile senior (risultato insperato per le nostre giovani atlete juniores), Federico Cagnasso nel singolare maschile under 19, Sveva Ferrero e Matilde Frongia nel doppio femminile under 15, Pietro Ronco e Thomas Maghinici nel doppio maschile under 15 e Leo Roopak nel singolare maschile under 13.

Il prossimo appuntamento che vedrà impegnata la compagine albese sarà il 13 e 14 settembre al Super Series di Chiari (BS).