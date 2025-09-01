PALLAPUGNO/ Ceva conquista la Coppa Italia serie C1

Ultimo atto delle finali in Liguria con la sfida per la Coppa Italia di Serie C1 tra Prodeo e Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva. Una partita intensa allo sferisterio De Amicis di Imperia che ha divertito il tanto pubblico presente con il sindaco Claudio Scajola.

Botta e risposta in avvio, sul 3-3 il break dei cebani che salgono a cinque e mantengono due lunghezze di margine anche al riposo. Nella ripresa la Prodeo si avvicina due volte (5-6 e 6-7) ma non riesce a chiudere lo svantaggio. Finale di marca cebana per il 6-11 conclusivo.



Serie C1 - Finale

Prodeo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 6-11



PRODEO : Claudio Gerini, Mattia Semeria, Riccardo Pellegrini, Ludovico Tortonesi (Marco Ameglio, Lorenzo Vassallo). Dt: Corrado Agnese.

SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA : Mirco Piccardo, Fabio Rosso, Francesco Bottero, Mattia Filippi (Luca Tealdi, Gabriele Cabutti, Lorenzo Peirano). Dt: Fabio Rosso.

Arbitri: Giulia Viada e Gabriella Meistro.

"I nostri più vivi complimenti allo 'Spaccio Faccia-Vetrerie Giacosa Ceva' per aver conquistato la Coppa Italia di Serie C1 di pallapugno": sono le parole del sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e del consigliere delegato allo Sport, Manuel Alciati, all'indomani del successo della compagine cebana nella finale con la Prodeo, disputatasi ad Imperia di fronte ad un folto pubblico.

"Un applauso a tutta la squadra - proseguono Mottinelli ed Alciati -, allo staff tecnico e alla dirigenza, da parte di tutta l'Amministrazione comunale, per questa vittoria prestigiosa che inorgoglisce tutta la città ed in particolare gli appassionati di questo sport della tradizione che è sempre nel cuore della gente".

LA PRO PASCHESE B SI AGGIUDICA LA COPPA ITALIA DI SERIE C2

Vittoria al fotofinish della Pro Paschese B nella finale di Coppa Italia di Serie C2. I villanovesi partono forte con un parziale di 1-3, ma il Monastero Dronero rientra in partita, pareggiando i conti, vincendo alla caccia unica il settimo gioco, allungando di slancio fino al 6-3. Ultimo gioco del primo tempo ancora alla unica, questa volta nelle mani di Rinaldi e compagni (6-4).

Nella ripresa arriva l’aggancio sul 7-7 (con gioco ancora al secondo vantaggio), ma la quadretta di capitan Brignone riparte, portandosi sul 9-7. La panchina della Pro Paschese B chiede time-out, la squadra si scuote e piazza la stoccata vincente per il 9-11 finale.

Alla premiazione erano presenti il vicepresidente vicario della Fipap, Marco Scajola, i consiglieri federali Federico Alessandria e Lorenzo Terreno, il presidente della Fipap Liguria Giacomo Raineri.



Serie C2 - Finale

Monastero Dronero-Pro Paschese B 9-11



MONASTERO DRONERO : Stefano Brignone, Davide Arnaudo, Simone Giorsetti, Marco Aimar (Daniel Sigismondi). Dt: Silvio Arnaudo.

PRP PASCHESE B : Francesco Rinaldi, Federico Benso, Nicolò Longo, Pietro Danna (Simone Basso). Dt: Gabriele Boetti e Alessandro Benso.

Arbitri: Gabriella Meistro e Antonio Balestra.

È DELLA SAN LEONARDO A LA COPPA ITALIA DEI PULCINI