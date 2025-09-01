Successo per il Piemonte Throdown a Prato Nevoso: due giorni di crossfit e oltre 100 coppie in gara

Il debutto del Piemonte Throwdown a Prato Nevoso ha registrato grande successo. Sabato 30 e domenica 31 agosto la stazione sciistica ha ospitato una competizione unica nel suo genere, tanto per la scelta della location, quanto per l’aspetto unconventional della gara.

L’evento di CrossFit, nato dalla collaborazione tra Prato Nevoso e il box di Vicoforte presso cui si pratica tale disciplina, ha visto sfidarsi oltre 100 coppie di atleti in un contesto mozzafiato: i due campi gara, situati a 1.500 e a 2.000 metri, hanno reso ogni prova ancor più impegnativa a livello fisico e mentale.

I team si sono misurati in cinque WOD, fino alla finalissima di domenica pomeriggio nella conca di Prato Nevoso. Un trionfo di grinta, tecnica e spirito di squadra, che ha condotto alla proclamazione dei team vincitori delle categorie Beginner (principianti), Scaled (intermedi) e RX Elite (esperti).

I podi

CATEGORIA BEGINNER

Maschile:

Pic & Pala Freschi di zona Wodiamo per le foto

Femminile:

Le scassa pesi Team Le Bloccate Frontzen Rackpunzel

Mista:

Il ritorno dei veri riders Pacchi sfiduciati Monkey Blondie

CATEGORIA SCALED

Maschile:

2 Banane -1 Capo & Bocia Power Ale

Femminile:

+ petto + coscia Pro-secche Zanzarepmai

Mista:

I loquaci Pancackes -2 Born to run al bar e I Cicciuzzi (ex aequo)

CATEGORIA RX ELITE

Maschile:

Harder vairus Jessi e Debbi I rutti liberi

Femminile:

Jessy e Debby quelle vere Biohack

Mista:

I cugini di campagna Power DNA Skibidiboppy We have a trouble

Il Piemonte Throwdown ha portato il CrossFit dove non era mai arrivato prima, fondendo sport, montagna e spirito di aggregazione in una cornice naturale straordinaria. Alberto Oliva, amministratore di Prato Nevoso S.p.A., ha sottolineato: “Con il Piemonte Throwdown abbiamo dimostrato ancora una volta la capacità della nostra località di ospitare eventi innovativi e di respiro nazionale. Siamo orgogliosi di aver accolto un simile numero di atleti, consolidando lo status di Prato Nevoso come una destinazione sportiva e turistica in grado di offrire esperienze incredibili durante tutto l’anno”.

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per la partecipazione e la qualità della competizione, confermando la volontà di dare continuità a questa esperienza.