Raduni estivi Fidal Piemonte di atletica, oltre 200 ragazzi si sono allenati a Mondovì

Concluso con grandi numeri il raduno regionale del Comitato Piemonte a Mondovì: una tradizione che prosegue, ininterrottamente, dal 1999, anno di costruzione della pista “Fantoni Bonino”. L’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo del presidente Boselli, come sempre, ha dato il supporto logistico e organizzativo al Comitato Regionale.

Quest’anno dal 24 agosto al 2 settembre, oltre ai gruppi del settore Velocità e Ostacoli, agli ordini rispettivamente dell’ex azzurro Marco Menchini e di Luca Chirio, sono stati presenti anche gli atleti dei settori Salti e dei Lanci, coordinati da Valeria Musso e da Maria Marello supportati dai tecnici federali Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich.

Presente anche Daisy Osakue – pluri campionessa italiana, detentrice del record italiano, 8ª a Parigi 2024 - che proprio sulla pedana monregalese ha completato la sua preparazione in vista dei prossimi Campionati Mondiali di Tokio. Come da due anni a questa parte, numerosa partecipazione anche al miniraduno riservato alle categorie “ragazzi e ragazze” agli ordini di Samuel Agostino che ha saputo brillantemente coinvolgere gli atleti e trasferire loro le nozioni tecniche; convocata anche in quota tecnici la monregalese Martina Pesce.

In tutto, oltre 200 tra atleti e allenatori societari provenienti dal Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Lombardia e Sardegna hanno partecipato al collegiale, ospitato presso l’Hotel Commercio di Roccaforte per l’intero periodo.

Nella serata di giovedì 28 agosto, il sindaco del Comune di Mondovì, nonché presidente della Provincia Luca Robaldo con l’assessore allo Sport Alessandro Terreno ha voluto portare il suo tradizionale saluto alla presidente regionale Fidal Clelia Zola, al fiduciario tecnico regionale Alfonso Violino, ai consiglieri Braccini e Bagliani e agli atleti presenti.

Clelia Zola: "Un progetto che cresce ogni anno"

"Ogni anno il Progetto cresce in qualità e quantità. Tutti i nostri tecnici e responsabili di settore con Nicola e Claudia hanno cercato di lasciare qualcosa ai ragazzi in questi giorni, e la nostra Daisy è il migliore esempio, perché qualche anno fa erano qui come voi ora, - ha sottolineato la presidente regionale Clelia Zola nel suo intervento -. l mio grazie e quello del comitato regionale va all’Atletica Mondovì nelle persone del presidente Boselli e del segretario Priale, all’Amministrazione comunale, al sindaco Robaldo e al suo assessore allo sport Terreno e all’hotel Commercio nella persona dell’insostituibile Emanuele.

La Fidal Piemonte prosegue nel suo momento felice per quanto riguarda la crescita del numero di tesserati e delle manifestazioni organizzate: in particolare la Provincia di Cuneo è un territorio particolarmente attivo come dimostrano le tante gare, dalla pista alla strada, presenti in calendario. Qui a Mondovì il comitato per due anni ha assegnato la fase regionale dei Campionati di Società, viene organizzato da 25 anni il Meeting di Primavera, e proprio di questi giorni è stata ufficializzata l’assegnazione della Finale Nazionale dei CDS Allievi e Allieve".

Fabio Boselli: "Esperienze che segnano"

Commenta così Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: "Ci fa enormemente piacere poter proseguire questo progetto ormai ultraventennale. È davvero bello vedere tanti ragazzi faticare in campo e sulle pedane, sempre con il sorriso. Sono esperienze capaci di lasciare il segno. Un plauso va fatto a tutti i tecnici responsabili di settore per l’impegno profuso e la dedizione".

Test gara positivo per Daisy Osakue

Nella giornata di venerdì 29 agosto si è svolta una gara open di “fine raduno” sia per le categorie giovanili che quelle assolute. Nel disco è scesa in pedana Daisy Osakue che ha scagliato l’attrezzo ad un ottimo 62,92 metri, ultimo test prima della gara mondiale di Tokio. La portacolori delle Fiamme Gialle ha completato così nel migliore dei modi il suo “ritiro” a Mondovì dove ha svolto doppie sedute giornaliere seguita dal suo coach Maria Marello.

Nelle categorie giovanili si segnala l’ottima spallata di Lucrezia Garelli che proprio nella stessa specialità, ha centrato la misura di 32,85 metri issandosi così in cima alle graduatorie regionali e, soprattutto, strappando il pass per i Campionati Italiani Cadetti che si svolgeranno a Viareggio il primo week end di ottobre.

In gara anche nel getto del peso dove si è ottimamente difesa con una botta a 9,96 mt.