A fine settembre corsa e camminata solidali diffuse per “La collina degli Elfi” di Govone

La stagione di accoglienza de La Collina degli Elfi si è chiusa positivamente lo scorso 30 agosto con una solida partecipazione di famiglie, segno di quanto il progetto continui a rappresentare un punto di riferimento per chi affronta il dopo-cura oncologico. Ma il cammino non si ferma: sabato 27 e domenica 28 settembre si terrà “Ovunque per la Collina”, l’iniziativa benefica che trasforma la corsa o la camminata in un gesto di solidarietà e condivisione. L’evento si svolgerà in modalità diffusa: ognuno potrà partecipare dove e come vuole, camminando, correndo, muovendosi in città, nei sentieri, persino sul balcone di casa.

Con una donazione minima di 15 euro, ogni iscritto riceverà un gadget esclusivo e l’accesso al club Strava della Collina, dove condividere il proprio percorso e sentirsi parte di una comunità che corre insieme anche a distanza. Non ci sono tempi da rispettare né classifiche: l’unica vittoria è collettiva e coincide con la possibilità di regalare giorni di serenità ai bambini e alle loro famiglie.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 settembre sulla piattaforma ufficiale: sostieni.lacollinadeglielfi.it/ovunqueperlacollina. Per ricevere il gadget in tempo per l’evento occorre iscriversi entro il 19 settembre. Le regole sono semplicissime: basta registrare l’attività con l’app o lo smartwatch che si usa abitualmente, affrontare la camminata o la corsa su un percorso a piacimento, senza alcun vincolo di ritmo e chilometraggio, e infine raccontare la propria partecipazione sui social, taggando @lacollinadeglielfi e usando l’hashtag #OvunquePerLaCollina.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza limiti: si può partecipare in carrozzina, con ausili o con un accompagnatore, e non è previsto un minimo di distanza. L’importante è esserci, a modo proprio. Anche pochi passi in casa o sul balcone diventano significativi, perché ogni movimento è un tassello di un grande mosaico di solidarietà.

“Inclusività significa che ognuno può partecipare al proprio passo, con o senza ausili, da solo o con gli amici. L’importante è esserci e trasformare ogni movimento in un gesto di speranza”, spiegano gli organizzatori.

Un mese di solidarietà e speranza

Settembre è anche il mese internazionale di sensibilizzazione sul cancro pediatrico, promosso in Italia dalla campagna Accendi d’Oro: un contesto che dà ulteriore valore a questa iniziativa, ricordando quanto la consapevolezza e il sostegno possano fare la differenza.

La Collina degli Elfi accompagna famiglie provenienti da tutta Italia offrendo gratuitamente settimane di ospitalità, gioco e condivisione ai bambini in remissione oncologica. Grazie al contributo di eventi come “Ovunque per la Collina”, questo luogo di rinascita potrà continuare a garantire accoglienza e serenità a chi affronta percorsi di cura complessi e lunghi. Per informazioni: segreteriagenerale@lacollinadeglielfi.it.

Iscriviti e scarica il regolamento: sostieni.lacollinadeglielfi.it/ovunqueperlacollina.