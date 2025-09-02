 / Attualità

Attualità | 02 settembre 2025, 14:08

A Lurisia torna l'appuntamento con il raduno del Team Desbela

L'evento, alla sua nona edizione, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 settembre e sarà aperto a tutti i possessori di auto tuning, sportive, d’epoca, moto e ape car

Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per l'atteso raduno del Team Desbela che, anche quest'anno, porterà a Lurisia, comune di Roccaforte Mondovì, auto sportive, api, moto, mezzi d'epoca, youngtimer e tuning.

L'evento, giunto alla sua nona edizione, sarà una due giorni all'insegna del divertimento, dei motori e della musica.

Il raduno si aprirà sabato 6 settembre, con ritrovo presso piazza Palaterme. Lo start è fissato alle 15 e alla sera ci sarà un super after party.

Domenica 7 settembre si svolgerà invece la tappa del campionato più importante a livello internazionale del car audio (campionato Emma) con start alle 9, per categorie: ESPL, ESQL, Sound quality e Tuning. 

Il raduno sarà aperto a tutti i possessori di auto tuning, sportive, d’epoca, moto di tutti i generi e alle ape car. Food & drink by Lurisia Insieme. 

Premiazioni nel pomeriggio di domenica alle 17.30. 

Il costo dell'iscrizione base per il raduno-expo è 15 euro. Per ulteriori info è possibile contattare: Instagram: @team_desbela o Simone: 3476741929 o Massimo: 3313529765

Arianna Pronestì

