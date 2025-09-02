Attraverso Festival si chiude con Lella Costa, Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo, Arianna Porcelli Safonov e i giovani del Liceo Amaldi di Novi Ligure

Dopo due mesi intensi, che hanno portato il pubblico ad attraversare con ironia, intelligenza, bellezza e profondità il Piemonte meridionale, la decima edizione di Attraverso Festival si avvia alla conclusione una stagione che ha visto protagonisti grandi nomi della musica, del teatro, della letteratura e del pensiero, oltre a tanti luoghi straordinari delle Langhe, del Monferrato, del Roero e dell’Appennino piemontese, che hanno fatto da cornice ad un cartellone di oltre quaranta eventi.

Lunedì 8 settembre a Canelli, sul palco del Teatro Balbo (ore 21.00), sarà protagonista Lella Costa con Giovanna: la fanciulla, la pulzella, l’allodola, spettacolo scritto con Gabriele Scotti che ripercorre la vicenda di Giovanna d’Arco, accompagnato dalle musiche di Giuseppe Verdi trascritte per pianoforte a quattro mani dal Faccini Piano Duo.

Martedì 9 settembre il Festival propone un doppio appuntamento. Ad Alba, al Teatro Sociale G. Busca (Sala Marianna Torta Morolin, ore 21.00), Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo portano in scena Gli amori difficili di Italo Calvino: un omaggio al grande scrittore a quarant’anni dalla scomparsa, con musiche originali del violinista e produttore degli Afterhours e ricerche sui testi a cura della stessa Ragonese.

In contemporanea, al Teatro Dino Crocco di Ovada (ore 21.00), torna la stand up pungente e raffinata di Arianna Porcelli Safonov, che con Alimentire mette alla berlina l’ossessione contemporanea per la cucina gourmet e i suoi eccessi.

Mercoledì 10 settembre la chiusura ufficiale della decima edizione è affidata ancora al Teatro Dino Crocco di Ovada (ore 21.00) con Le Troiane, spettacolo curato dal laboratorio teatrale del Liceo Amaldi di Novi Ligure: un segnale forte di continuità e di apertura verso le nuove generazioni, chiamate a misurarsi con i grandi classici e a portare nuova linfa creativa nel segno del futuro.

