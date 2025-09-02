Barba Brisiu sarà in gara in Valle d'Aosta alla “First International Cup-Profumo di cedro"

Dal 5 al 7 settembre si svolgerà a Montjovet (Valle d’Aosta), la “First International Cup - Profumo di cedro”, una gara di sculture in legno realizzate con la motosega, organizzata dalla Polisportiva Montjovet Asd con il sostegno del Comune e della Regione autonoma Valle d’Aosta. La festa coinvolgerà anche il Gruppo Alpini e i coscritti 2007, con otto giorni di appuntamenti aperti a tutta la comunità mentre nell'area sportiva di frazione Berriat saranno presenti artisti provenienti da tutto il mondo e tra questi ci sarà anche Barba Brisiu, nome d’arte di Fabrizio Ciarma, che rappresenterà la nostra regione.

Il suo soprannome deriva dal dialetto piemontese, infatti, Brisiu sta per Fabrizio, mentre Barba significa Zio. Prima di questo evento ha già partecipato a competizioni simili, come la Husky Cup 2016 a Blockausen, in Germania. Oltre al borgarino saranno presenti Sylvia Itzen (Germania), Fabio Pini (Italia), Igor Loskutov (Russia), Enrico Pilotti (Italia), Radek Smejkal (Repubblica Ceca), Norbert Varga (Ungheria), Enrico Melato (Italia), Ioan Ungur (Romania), Marcos Marinos (Spagna). Tra i partecipanti all’evento ci sono dei campioni del mondo, come Enrico Pilotti, vincitore della quinta edizione del Campionato mondiale di scultura veloce con motosega, lo “Speed Carving Art 2022”.

Venerdì 5 settembre l’evento avrà inizio alle 9 con il sorteggio dei tronchi e delle postazioni. In mattinata si svolgerà la Speed Carving, ovvero la gara di scultura in velocità, mentre nel pomeriggio avrà inizio la gara ufficiale dell’International Cup. Si proseguirà sabato con la competizione che occuperà l’intero arco giornaliero, dalle 9 alle 18.30. La competizione si concluderà domenica con la gara che si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30. Successivamente, a partire dalle 17.30, avrà luogo la premiazione. Inoltre, in programma nel pomeriggio, ci sarà spazio a danzate e open day di arrampicata sportiva in collaborazione con il CAI Verrès.



