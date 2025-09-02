Bocce, il Mondovì Niella femminile in serie A

Si scrive una nuova e importante pagina per il Mondovì Niella Bocce che questa sera, martedì 2 settembre, in municipio a Niella ha presentato la squadra femminile che è stata ufficialmente iscritta in Serie A, specialità volo.

La scelta dimostra non solo l’ottimo lavoro che la società sta svolgendo sul territorio, dove ha promosso anche corsi e incontri per avvicinare i più giovani allo sport, ma anche le potenzialità dei giocatori che affronteranno la massima serie, nella categoria maschile e ora anche in quella femminile.

Ad ospitare le sfide casalinghe sarà il rinnovato impianto niellese. Paola Mandola sarà alla guida della squadra composta da Silvia Tornavacca, Manuela Murazzano, Marzia Minoja, Anastasia Sidorenko e Clara Perret.

"Un'altra bella soddisfazione per il nostro Comune - commenta il sindaco, Gian Mario Mina -. Dopo i successi della Serie A maschile adesso inizia un nuovo percorso anche per la femminile. Un grande sogno che è stato possibile dalla grande volontà del Presidente Mauro Gasco ...era un sogno adesso è realtà!"